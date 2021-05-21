حالة وفاة و110 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، ظهر اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و110 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 291 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 200 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 106408إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 2889حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 102523 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 996 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 106 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 82 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي لـ55200 شخص، بالإضافة إلى إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38809 شخص.