عاجل

  • بعد قليل.. مؤتمر صحفي مرتقب لمتحدث باسم الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

  • أبو حمزة: أفشلنا في هذه المعركة كل محاولات العدو لفصل القدس والضفة والداخل المحتل عن ميدان فعلنا المقاوم

  • أبو حمزة: ودعنا خلال هذه المعركة شهداء أفذاذ ساروا على طريق القدس من سرايا القدس وكتائب القسام

  • أبو حمزة: قمنا في سرايا القدس ومعنا فصائل المقاومة ضمن معركة سيف القدس بهزيمة نتنياهو وقيادة جيشه المهزوم

  • أبو حمزة: وقف شعبنا أمام جنون العدو المثخن بضربات المقاومة وأثبت مجددا أنه الأوفى لمقاومة أبلت بلاء حسناً

  • أبو حمزة: استطاع شعبنا المجاهد عبرها أن يضع كيان العدو في مأزق وجودي وتاريخي لم يسبق له مثيل

  • أبو حمزة: ننتهي اليوم من كتابة محطة فاصلة تضاف إلى سجل المقاومة الخالد بمداد من شهداء ودماء

  • أبو حمزة: بفضل الله تعالى استطعنا أن نلجم العدو وقطعان مستوطنيه

  • أبو حمزة: كانت القدس في معركة سيف القدس واحدة من محطاتها الممتدة والتي خضناها بكل جرأة وقدرة

  • أبو حمزة: توقف صوت الصواريخ والمدافع والبارود ولن تتوقف مسيرتنا الطويلة وسيستمر درب جهادنا الشاق

شؤون فلسطينية

حالة وفاة و110 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة

حالة وفاة و110 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، ظهر اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و110 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 291 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.


وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 200 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 106408إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 2889حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 102523 حالة.

وبينت أن إجمالي الوفيات 996 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 106 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 82 حالة.

وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي لـ55200 شخص، بالإضافة إلى إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38809 شخص.

أخبار ذات صلة

أبو حمزة: أفشلنا محاولات الاحتلال لفصل القدس والضفة والداخل

أبو حمزة: أفشلنا محاولات الاحتلال لفصل القدس والضفة والداخل

جماهير الضفة والقدس تلبّي دعوات النفير وتخرج للميادين

جماهير الضفة والقدس تلبّي دعوات النفير وتخرج للميادين

شاهد: بعد ساعات من انتهاء العدوان.. قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتعتدي على المصلين

شاهد: بعد ساعات من انتهاء العدوان.. قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتعتدي على المصلين

وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة

وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة

الرئاسة الفلسطينية تصدر بياناً بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع

الرئاسة الفلسطينية تصدر بياناً بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

نتنياهو زاعماً: حققنا إنجازات في حربنا على غزة لم يحققها أي جيش في العالم

نتنياهو زاعماً: حققنا إنجازات في حربنا على غزة لم يحققها أي جيش في العالم

إسرائيل: المعارضة تشن هجوماً كبيراً على نتنياهو

إسرائيل: المعارضة تشن هجوماً كبيراً على نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جماهير الضفة والقدس تلبّي دعوات النفير وتخرج للميادين

جماهير الضفة والقدس تلبّي دعوات النفير وتخرج للميادين

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

حالة وفاة و110 إصابة جديدة بفيروس &#34;كورونا&#34; في قطاع غزة

حالة وفاة و110 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة

نقيب المقاولين: قادرون على إعادة إعمار غزة دون وسطاء

نقيب المقاولين: قادرون على إعادة إعمار غزة دون وسطاء

انتشال طفلة شهيدة من تحت أنقاض منزلها المدمر خلال العدوان على غزة

انتشال طفلة شهيدة من تحت أنقاض منزلها المدمر خلال العدوان على غزة

وكيل وزارة الحكم المحلي: غزة جاهزة لاستضافة مؤتمر إعادة اعمارها

وكيل وزارة الحكم المحلي: غزة جاهزة لاستضافة مؤتمر إعادة اعمارها

آلاف المواطنين يؤدون صلاة فجر الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

آلاف المواطنين يؤدون صلاة فجر الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

الشيوخي: حركة فتح كانت الدرع الواقي للمقاومة خلال عدوان الاحتلال على غزة

الشيوخي: حركة فتح كانت الدرع الواقي للمقاومة خلال عدوان الاحتلال على غزة

منوعات

تامر حسني يتطوع في الهلال الأحمر المصري دعما لقطاع غزة

تامر حسني يتطوع في الهلال الأحمر المصري دعما لقطاع غزة

هيفاء وهبي الشقراء.. ما سبب هذا التغيير؟

هيفاء وهبي الشقراء.. ما سبب هذا التغيير؟

كيم كاردشيان وزوجها يواجهون قضايا بسوء معاملة العاملين لديهم

كيم كاردشيان وزوجها يواجهون قضايا بسوء معاملة العاملين لديهم

مشاطرة أبناء جيل سمير غانم التعزية وهل لا زالت زوجته لا تعلم بخبر وفاته؟

مشاطرة أبناء جيل سمير غانم التعزية وهل لا زالت زوجته لا تعلم بخبر وفاته؟

العالمية أنجلينا جولي.. تبحث عن عمل

العالمية أنجلينا جولي.. تبحث عن عمل

حسن الرداد ينفي إشاعة وفاة سمير غانم بسبب الـ (كورونا)

حسن الرداد ينفي إشاعة وفاة سمير غانم بسبب الـ (كورونا)

اعلان وفاة الفنان المصري سمير غانم بشكل رسمي

اعلان وفاة الفنان المصري سمير غانم بشكل رسمي

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ&#34;أنا البدوية&#34;

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ"أنا البدوية"

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

عربي

اتصال هاتفي بين السيسي وبايدن حول وقف إطلاق النار بغزة

اتصال هاتفي بين السيسي وبايدن حول وقف إطلاق النار بغزة

وزير الخارجية القطري: ما يجري في فلسطين يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وزير الخارجية القطري: ما يجري في فلسطين يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وزير الخارجية الأردني: يجب وضع حد للعدوان الإسرائيلي بأسرع وقت

وزير الخارجية الأردني: يجب وضع حد للعدوان الإسرائيلي بأسرع وقت

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام