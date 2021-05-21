قيادي بحماس:لا حديث بعد اليوم عن انقسام بالشارع الفلسطيني وشعبنا انتخب بدون صناديق اقتراع

رام الله - دنيا الوطنأكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن فلسطين تنتصر على الاحتلال الإسرائيلي، وأثبتت أن معركة "سيف القدس" محطة فاصلة لها ما بعدها على كل المستويات.وكشف بدران، في تغريدات متتالية على تويتر اليوم الجمعة، أن "الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج انتخب في الشارع بدون صناديق اقتراع، وهو مع المقاومة ومشروعها بشكل مطلق".وأضاف أن "المقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها العسكرية وضعت القضية في صلب الاهتمام الدولي، حيث لم يعد هناك بعد اليوم أي حديث عن انقسام في الشارع الفلسطيني".أضاف بدران أنه على الجميع أن يأخذ العبرة ويبني سياساته بناءً على الموقف الشعبي الموحد.واستطرد قائلا: "الاحتلال وصلته رسالة واضحة أن القدس والمسجد الأقصى هي خط أحمر، فالقدس أغلى عندنا من كل شيء".وشدد القيادي في حماس على أنه "باختصار شعبنا لا يقبل أبداً باستمرار الحال تحت الاحتلال، لأن شهداءنا منارات على طريق التحرير، والدم الفلسطيني وحّدنا في القدس وغزة والضفة والـ 48".وحول موقف الأمة العربية والإسلامية، قال حسام بدران إنه "موقف أصيل ثابت في دعمنا ومساندتنا، وهو محل احترامنا وتقديرنا".واستطرد قائلاً: "الضفة خزان المقاومة المتواصل، نعول عليها كثيراً في استمرار المقاومة، وهي أهل لذلك، وتاريخها، وحاضرها، يؤكد أنه يمكن الاعتماد عليها في استمرار المواجهة".