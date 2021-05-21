شاهد: الحياة تعود لطبيعتها في قطاع غزة بعد توقف العدوان

رام الله - دنيا الوطنعادت الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، صباح الجمعة، بعد توقف العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يوما.ودخل وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الذي جرى التوصل إليه برعاية مصرية حيز التنفيذ الساعة الثانية من فجر اليوم.وعمت الاحتفالات كافة الأراضي الفلسطينية مع بدء سريان وقف إطلاق النار ابتهاجا بانتصار المقاومة في معركتها مع الاحتلال.وأسفر العدوان عن استشهاد 232 مواطنا منهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسناً، وإصابة 1900 آخرين بجراح مختلفة بينهم 90 إصابة شديدة الخطورة و500 إصابة في الأجزاء العلوية ومنها 155 إصابة في الرأس والرقبة، كما أن من بين الإصابات 560 طفلا و 380 سيدة و91 مسن.وخلّف العدوان أضرارا فادحة لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع والمنشآت الخدماتية والاقتصادية.