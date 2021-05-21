الخليل: الاحتلال يداهم منزل الشهيدة البرادعي ويعتقل شقيقها

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شقيق الشهيدة وفاء عبد الرحمن البرادعي (34 عاما)، في منطقة الجلاجل قرب بلدة بني نعيم شرق الخليل، بعد مداهمة منزلها.وأكدت مصادر محلية، على أن قوات الاحتلال داهمت منزل الشهيدة البرادعي، واعتقلت شقيقها رمزي عبد الرحمن البرادعي (38 عاما) بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.يشار إلى أن الشهيدة البرادعي استشهدت قبل يومين، برصاص احد المستوطنين، قرب مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل، وما تزال قوات الاحتلال تحتجز جثمانها.