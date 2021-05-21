نقيب المقاولين: قادرون على إعادة إعمار غزة دون وسطاء

رام الله - دنيا الوطنأكد نقيب المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل، أن القطاع الخاص في غزة يمتلك القدرة على إعادة إعمار القطاع بشكل مباشر دون وسطاء.ودعا كحيل في تصريح نقلته كالة (الرأي) لتشكيل هيئة وطنية داخل قطاع غزة لدراسة الخطط للبدء في عملية إعادة الإعمار بما يحقق مصالح المواطنين المتضررين من العدوان.وشدد على أن قطاع غزة يمتلك من الشركات ما يؤهله للقيام بعملية الإعمار نتيجة للخبرات التي اكتسبتها من الحروب السابقة.وذكر كحيل، أن القطاع الخاص واجه عراقيل ومعيقات عدة عقب عدوان 2014 تمثلت في إجراءات وزارة المالية برام الله السلبية لاتباعها سياسة ازدواجية دفع الضرائب، ومصادرتها وتنكرها لحقوق المقاولين، وآلية الأمم المتحدة للإعمار التي جرى اتباعها والتي زادت تكلفة الإعمار بنسبة 20%.وطالب الجهات المعنية كافة بمساعدة القطاع الخاص وتمكينه من القيام بهذه المهمة الوطنية لإنهاء معاناة الناس في أسرع وقت من خلال تسهيل دخول مواد البناء عبر معبر رفح وفتحه على مدار الساعة.