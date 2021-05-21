انتشال طفلة شهيدة من تحت أنقاض منزلها المدمر خلال العدوان على غزة

رام الله - دنيا الوطنانتشلت طواقم الإنقاذ صباح اليوم الجمعة، جثمان طفلة من تحت أنقاض منزلها المدمر خلال العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة الذي راح ضحيته مئات الشهداء وآلاف الجرحى.وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلوا جثمان طفلة من تحت ركام منزلها المدمر في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء من الأطفال منذ بدء العدوان على غزة إلى 65 شهيدا.وأسفر العدوان على غزة والهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، براً وجواً وبحراً، لمدة 11 يوميا متواصلا عن استشهاد 233 فلسطينياً، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مُسنّاً، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1900 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت شديدة الخطورة. ومن بين الإصابات، وفق وزارة الصحة، 560 طفلاً، و380 سيدة، و91 مُسناً.