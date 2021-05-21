شؤون فلسطينية

وكيل وزارة الحكم المحلي: غزة جاهزة لاستضافة مؤتمر إعادة اعمارها

وكيل وزارة الحكم المحلي: غزة جاهزة لاستضافة مؤتمر إعادة اعمارها
رام الله - دنيا الوطن
دعا وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس أحمد أبو راس إلى ضرورة عقد مؤتمر رئيسي ومركزي لإعادة اعمار غزة على أرضها، مؤكدا على جهوزية غزة لاستقبال الداعمين والمانحين كي يطلعوا بشكل مباشر على حجم الأضرار التي خلفها الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة.

وقال المهندس أبو راس: "نريد من المانحين والداعمين أن يعلنوا تضامنهم واستعدادهم لدعم إعادة اعمار غزة من على أرضها ليكونوا شهودا على حجم الدمار الذي سببه العدوان".

ورحب بكل الزائرين الذين ينوون زيارة قطاع غزة للوقوف عن كثب على شموخها رغم ما حل بها من استهداف للأبنية والبنية التحتية.

وأضاف" في غزة العديد من اللجان الفنية والاستشارية المتخصصة ذات الخبرات العميقة في حصر الاضرار وتقيمها، وأن الوزارة تملك الأنظمة والبرامج التي سوف تسهل عمل الفرق البحثية والفنية".

وأكد أبو راس على أن خطة إعادة اعمار غزة هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقاتها، وسنركز على إعادة بناء وتطوير كافة القطاعات وخاصة القطاع الصناعي والزراعي والسياحي ضمن رؤية تنموية مستدامة وأولويات وطنية متفق عليها.

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