الشيوخي: حركة فتح كانت الدرع الواقي للمقاومة خلال عدوان الاحتلال على غزة





و أوضح الشيوخي أن الاحتلال الإسرائيلي قد شن حرب شاملة على قطاع غزة وعدوان همجي في عام 2008 وعدوان مماثل ثاني عام 2012 وعدوان آخر ثالت عام 2014 كان الاحتلال خلالها يدمر قطاع غزة على رؤوس من فيها من المدنيين الامنين في منازلهم من أطفال ونساء وشيوخ وشباب.





و لفت إلى أن حركة (فتح) كانت بجماهيرها تتناغم وتتكامل مع المقاومة وتشكل الدرع الواقي والحاضنة للمقاومة في كل مرة وخلال العدوان الأخير 2021 والمستمر التحم الفتحاويين والحمساويين والجهاديين والجبهاويين في أروع صورة للتكافل وللتضامن وللوحدة الوطنية الميدانية بتناغم شامل وكامل في قطاع غزة وفي عاصمتنا القدس وفي الضفة الغربية وفي الداخل المحتل ودول الشتات.





و قال: "إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية وحركة فتح قدمت عدد كبير من الشهداء والجرحى والأسرى نصرة للقدس وللمقاومة ولأهلنا في قطاع غزة في هذا العدوان العسكري الإسرائيلي الهمجي".





و أضاف" حركة فتح ومنذ نشأتها كانت الداعم الأول لجميع حركات التحرر في العالم وان برامج حركة فتح ومبادئها واستراتيجياتها تقوم على الفكر والعمل التحرري ودوما كانت فتح هي الدرع الواقي والملاذ الآمن والحضن الدافئ لجميع فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني ولم تقبل حركة فتح وعلى راسها الرئيس محمود عباس ان تكون حركتي (حماس) والجهاد الإسلامي على قائمة الإرهاب على أساس انهما حركتي مقاومة ومن حقنا كشعب فلسطيني ان نقاوم وجود الاحتلال فوق ارضنا بكافة الاشكال والوسائل الممكنة والمتاحة".





و أشار إلى أنه من الواجب ان نرص صفوفنا وان نعزز وحدتنا الوطنية وتكاملنا وتناغمنا بشكل دائم لنصرة القدس وحماية مشروعنا الوطني ونبذ كل اشكال الفتنة ومروجيها على طريق الوحدة والحرية والتحرير والعودة واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الابدية القدس الشريف.





ودعا الشيوخي لتعزيز التفاف جماهير شعبنا حول المقاومة بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها كافة الألوان الطيف السياسي الفلسطيني ودعا لانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي الى منظمة التحرير الفلسطينية لتقويتها وللنهوض بها وبمؤسساتها لمواجهة كافة الاخطار والتحديات والعدوان الهمجي والدموي الإسرائيلي على شعبنا الأعزل في فلسطين وفي كافة المؤسسات والمحافل العربية والإقليمية والدولية.





وقال الشيوخي: "ان حركة فتح هي حركة ثورية والان اصبح يدور بين أوساط أبناء وكوادر حركة فتح نقاشات وتوجهات نحو العودة الى العمل النضالي المسلح واعتقد ان ذلك اصبح موجود على طاولة قيادة الحركة من قبل بعض القيادات والقواعد الحركية والتنظيمية".





و أكد على ضرورة دراسة تغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال من قبل حركة فتح ببرامج ميدانية تتناسب مع حجم العدوان والجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال وقطعان مستوطنيه ضد شعبنا وضد القدس والمقدسات من اجل نصرة القدس وحماية المشرع الوطني والتمسك بالثوابت الوطنية على طريق الوحدة والحرية والتحرير والاستقلال الكامل.







رام الله - دنيا الوطنقال أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القيادي في حركة فتح عزمي الشيوخي: "إن حركة فتح كانت الدرع الواقي للمقاومة خلال عدوان الاحتلال على غزة في ثلاث حروب والتحمة فتح مع المقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي لا يزال مستمر مخلفا دمار غير مسبوق لقطاع غزة الحبيب ومئات الشhداء والجرحى والأسرى".