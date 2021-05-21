أوقاف غزة تدعو لأداء صلاة الغائب على شهداء العدوان

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اليوم الجمعة لأداء صلاة الغائب على شهداء معركة "سيف القدس".وقالت الوزارة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": "إعلاءً لقدر شهدائنا الذين قضوا دفاعاً عن المدينة المقدسة، وتعظيماً لمكانة المسجد الأقصى المبارك، ولأن بعض الشهداء لم يُعثر على جثمانه ولم يُصلى عليه، ونظراً لعدم تمكن الكثير من أبناء شعبنا وقادته ومجاهديه من أداء صلاة الجنازة حاضراً على شهداء معركة سيف القدس بسبب ضراوة المعركة وخطورتها؛ فإننا ندعو جميع مساجدنا وخطباء الجمعة أداء صلاة الغائب على شهداء معركة سيف القدس، اليوم بعد صلاة الجمعة مباشرة".وأضافت: "رحم الله شهداءنا، وتقبلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".