شؤون فلسطينية

وزير شؤون الشرق الأوسط: المملكة المتحدة ستقدم تمويلا جديدا لـ(أونروا)

وزير شؤون الشرق الأوسط: المملكة المتحدة ستقدم تمويلا جديدا لـ(أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي اليوم، عن أن المملكة المتحدة ستقدم تمويلا جديدا لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للمساعدة في توفير المواد الغذائية والماء والمأوى للفلسطينيين المتضررين من التصعيد الأخير بالعنف في غزة.

و يصادف هذا الدعم من المملكة المتحدة إطلاق (أونروا) لنداء إغاثة لتقديم دعم عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية، و الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة حاليا لـ(أونروا) يساعد الوكالة في توفيد مواد غذائية لأكثر من مليون لاجئ في غزة هذه السنة.

و الوضع الإنساني في غزة مقلق أصلا، ومن المتوقع أن تزداد هذه السنة نسبة أهالي غزة الذين يعيشون بحالة فقر من 53 بالمئة إلى 64%، كما إن (كورونا) ما زال ينتشر في غزة، ويعيش مليونا فلسطيني يواجهون قيودا مشددة بالحركة والعبور.

قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي: "يجب ألا يعاني المدنيون الفلسطينيون والإسرائيليون وطأة هذا الصراع، كما يجب ألا يكون أي طفل أو عائلة بلا غذاء أو ماء أو مأوى، والدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة اليوم سوف يساعد (أونروا) في توفير معونات إنسانية منقذة للأرواح لمن هم في أمس حاجة إليها، و يلزم على المجتمع الدولي ضمان أن تتمكن (أونروا) من إنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة".

و أضاف" إن تصعيد العنف والخسائر في الأرواح في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة صدمتنا جميعا، و يجب أن يسعى كلا الطرفين إلى وقف إطلاق النار فورا، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وتدهور الوضع الإنساني".

تحدث وزير الخارجية دومينيك راب في الأيام الأخيرة مع وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء الفلسطيني، حيث أكد رسالة المملكة المتحدة الواضحة بشأن خفض التصعيد.

وفي مجلس الأمن الدولي، تدعو المملكة المتحدة إلى وقف إطلاق النار عاجلا، واتخاذ جميع الأطراف لتدابير لخفض العنف. كما ستشارك المملكة المتحدة اليوم في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة

وكيل وزارة الحكم المحلي: غزة جاهزة لاستضافة مؤتمر إعادة اعمارها

وكيل وزارة الحكم المحلي: غزة جاهزة لاستضافة مؤتمر إعادة اعمارها

آلاف المواطنون يؤدون صلاة فجر الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

آلاف المواطنون يؤدون صلاة فجر الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

الشيوخي: حركة فتح كانت الدرع الواقي للمقاومة خلال عدوان الاحتلال على غزة

الشيوخي: حركة فتح كانت الدرع الواقي للمقاومة خلال عدوان الاحتلال على غزة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

أوقاف غزة تدعو لأداء صلاة الغائب على شهداء العدوان

أوقاف غزة تدعو لأداء صلاة الغائب على شهداء العدوان

غنيم: استهداف البنية التحتية للمياه سيعيد الكارثة التي كانت تهدد الحياة في غزة

غنيم: استهداف البنية التحتية للمياه سيعيد الكارثة التي كانت تهدد الحياة في غزة

انتشال جثامين 4 مواطنين استشهدوا جنوب قطاع غزة

انتشال جثامين 4 مواطنين استشهدوا جنوب قطاع غزة

وزير الخارجية الأمريكي يزور دولة الاحتلال قريبًا ويلتقي بمسؤولين فلسطينيين لبحث اتفاق التهدئة بغزة

وزير الخارجية الأمريكي يزور دولة الاحتلال قريبًا ويلتقي بمسؤولين فلسطينيين لبحث اتفاق التهدئة بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وكيل وزارة الحكم المحلي: غزة جاهزة لاستضافة مؤتمر إعادة اعمارها

وكيل وزارة الحكم المحلي: غزة جاهزة لاستضافة مؤتمر إعادة اعمارها

آلاف المواطنون يؤدون صلاة فجر الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

آلاف المواطنون يؤدون صلاة فجر الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

الشيوخي: حركة فتح كانت الدرع الواقي للمقاومة خلال عدوان الاحتلال على غزة

الشيوخي: حركة فتح كانت الدرع الواقي للمقاومة خلال عدوان الاحتلال على غزة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

وزير شؤون الشرق الأوسط: المملكة المتحدة ستقدم تمويلا جديدا لـ(أونروا)

وزير شؤون الشرق الأوسط: المملكة المتحدة ستقدم تمويلا جديدا لـ(أونروا)

غنيم: استهداف البنية التحتية للمياه سيعيد الكارثة التي كانت تهدد الحياة في غزة

غنيم: استهداف البنية التحتية للمياه سيعيد الكارثة التي كانت تهدد الحياة في غزة

البطش: محاولة تحييد سلاح غزة فشلت والمعركة بدأت بضربة موفقة لسرايا القدس

البطش: محاولة تحييد سلاح غزة فشلت والمعركة بدأت بضربة موفقة لسرايا القدس

اشتية يرحب بنجاح الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

اشتية يرحب بنجاح الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

منوعات

تامر حسني يتطوع في الهلال الأحمر المصري دعما لقطاع غزة

تامر حسني يتطوع في الهلال الأحمر المصري دعما لقطاع غزة

هيفاء وهبي الشقراء.. ما سبب هذا التغيير؟

هيفاء وهبي الشقراء.. ما سبب هذا التغيير؟

كيم كاردشيان وزوجها يواجهون قضايا بسوء معاملة العاملين لديهم

كيم كاردشيان وزوجها يواجهون قضايا بسوء معاملة العاملين لديهم

مشاطرة أبناء جيل سمير غانم التعزية وهل لا زالت زوجته لا تعلم بخبر وفاته؟

مشاطرة أبناء جيل سمير غانم التعزية وهل لا زالت زوجته لا تعلم بخبر وفاته؟

العالمية أنجلينا جولي.. تبحث عن عمل

العالمية أنجلينا جولي.. تبحث عن عمل

حسن الرداد ينفي إشاعة وفاة سمير غانم بسبب الـ (كورونا)

حسن الرداد ينفي إشاعة وفاة سمير غانم بسبب الـ (كورونا)

اعلان وفاة الفنان المصري سمير غانم بشكل رسمي

اعلان وفاة الفنان المصري سمير غانم بشكل رسمي

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ&#34;أنا البدوية&#34;

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ"أنا البدوية"

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

عربي

وزير الخارجية القطري: ما يجري في فلسطين يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وزير الخارجية القطري: ما يجري في فلسطين يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وزير الخارجية الأردني: يجب وضع حد للعدوان الإسرائيلي بأسرع وقت

وزير الخارجية الأردني: يجب وضع حد للعدوان الإسرائيلي بأسرع وقت

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام