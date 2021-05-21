وزير شؤون الشرق الأوسط: المملكة المتحدة ستقدم تمويلا جديدا لـ(أونروا)





رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي اليوم، عن أن المملكة المتحدة ستقدم تمويلا جديدا لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للمساعدة في توفير المواد الغذائية والماء والمأوى للفلسطينيين المتضررين من التصعيد الأخير بالعنف في غزة.و يصادف هذا الدعم من المملكة المتحدة إطلاق (أونروا) لنداء إغاثة لتقديم دعم عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية، و الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة حاليا لـ(أونروا) يساعد الوكالة في توفيد مواد غذائية لأكثر من مليون لاجئ في غزة هذه السنة.و الوضع الإنساني في غزة مقلق أصلا، ومن المتوقع أن تزداد هذه السنة نسبة أهالي غزة الذين يعيشون بحالة فقر من 53 بالمئة إلى 64%، كما إن (كورونا) ما زال ينتشر في غزة، ويعيش مليونا فلسطيني يواجهون قيودا مشددة بالحركة والعبور.قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي: "يجب ألا يعاني المدنيون الفلسطينيون والإسرائيليون وطأة هذا الصراع، كما يجب ألا يكون أي طفل أو عائلة بلا غذاء أو ماء أو مأوى، والدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة اليوم سوف يساعد (أونروا) في توفير معونات إنسانية منقذة للأرواح لمن هم في أمس حاجة إليها، و يلزم على المجتمع الدولي ضمان أن تتمكن (أونروا) من إنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة".و أضاف" إن تصعيد العنف والخسائر في الأرواح في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة صدمتنا جميعا، و يجب أن يسعى كلا الطرفين إلى وقف إطلاق النار فورا، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وتدهور الوضع الإنساني".تحدث وزير الخارجية دومينيك راب في الأيام الأخيرة مع وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء الفلسطيني، حيث أكد رسالة المملكة المتحدة الواضحة بشأن خفض التصعيد.وفي مجلس الأمن الدولي، تدعو المملكة المتحدة إلى وقف إطلاق النار عاجلا، واتخاذ جميع الأطراف لتدابير لخفض العنف. كما ستشارك المملكة المتحدة اليوم في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.