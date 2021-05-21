شؤون فلسطينية

وزير الخارجية الأمريكي يزور دولة الاحتلال قريبًا ويلتقي بمسؤولين فلسطينيين لبحث اتفاق التهدئة بغزة

وزير الخارجية الأمريكي يزور دولة الاحتلال قريبًا ويلتقي بمسؤولين فلسطينيين لبحث اتفاق التهدئة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أنّ يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، وذلك في أعقاب دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حيّز التنفيذ، فجر اليوم الجمعة.

وقال بلينكن في تغريدةٍ على حسابه بموقع (تويتر): "سأزور المنطقة في الأيام القليلة المقبلة، وأتطلّع للقاء وزير الخارجية الإسرائيلي ومسؤولين "إسرائيليين" وفلسطينيين وإقليميين آخرين".

وجاء في بيان صادر عن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أنّ بلينكن تحدّث هاتفياً مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكينازي، الذي "رحّب بالرحلة المرتقبة للوزير بلينكن إلى المنطقة، حيث سيلتقي وزير الخارجية في الأيام المقبلة نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني ونظراء إقليميين، للتباحث معهم في جهود التعافي والعمل سوياً على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين".

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