الطقس: أجواء معتدلة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة: يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ساعات المساء والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.كما يكون الجو يوم الإثنين غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من شدة سرعة الرياح خاصة يوم السبت.