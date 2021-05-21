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اتصال هاتفي بين السيسي وبايدن حول وقف إطلاق النار بغزة

اتصال هاتفي بين السيسي وبايدن حول وقف إطلاق النار بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فجر الجمعة، إنه تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "تبادلا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة".

وأكد الرئيس المصري، في تصريح عبر موقع (فيسبوك)، "أن الرؤى كانت متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية"، مشدداً على عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

وأشار السيسي، إلى تطلعه لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المشتركة، موجهاً التحية للرئيس الأمريكي، لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة.

وتمنى، الرئيس المصري، "استمرار التعاون بين البلدين لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة".

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