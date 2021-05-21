شؤون فلسطينية

البطش: محاولة تحييد سلاح غزة فشلت والمعركة بدأت بضربة موفقة لسرايا القدس

البطش: محاولة تحييد سلاح غزة فشلت والمعركة بدأت بضربة موفقة لسرايا القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن المقاومة الفلسطينية قاتلت من أجل المسجد الأقصى والقدس، وحماية للأهالي في حي الشيخ جراح.

وأشار البطش، في تصريحات له، خلال زياره لمنزل أحد الشهداء فجر اليوم الجمعة، إلى أن محاولة تحييد سلاح غزة فشلت، لافتا إلى أن هذا السلاح كان حاضراً من أجل المسجد الأقصى والقدس، والمقاتلون وجماهير الشعب الفلسطيني توحدوا في معركة (سيف القدس).

وقال: "معركة سيف القدس بدأت بضربة موفقة لسرايا القدس بتفجير جيب قيادة استخبارات العدو، حيث تعد هذه المعركة تحول استراتيجي في الصراع الفلسطيني".

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