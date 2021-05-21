الحية لنتنياهو: نحن المنتصرون ومجاهدونا يتمخترون بالأنفاق التي زعمت أنك دمرتها



وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "مجاهدونا الآن يسرحون ويمرحون في أنفاق العز والكرامة"، متابعا بقوله: "أنقل لكم تحية القائد العام لكتائب القسام أبو خالد الضيف، أنقل لكم رسالة الوحدة والأخوة والمقاومة، رسالة تهنئة من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة".



رام الله - دنيا الوطنعلق خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، على انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة (سيف القدس)، وذلك بعد اعلان وقف اطلاق النار مع الاحتلال، الذي بدأ سريانه، عند الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، وبوساطة مصرية.وقال الحية في كلمة له خلال احتفال المواطنين في مدينة غزة: "الحمد لله الذي نصر شعبنا والقدس والشيخ جراح"، مضيفا: "حق لنا أن نفرح، رغم الألم، والجراح، والبيوت المدمرة، والشهداء".وأكد الحية، أن المقاومة الفلسطينية الراشدة والمنتصرة، والشعب الفلسطيني الموحد، يعلنون النصر على العدو الإسرائيلي، موجها كلمة الى بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، قائلا: "نحن منتصرون يا نتنياهو، لأن مجاهدينا الأن يتمخترون في الأنفاق التي زعمت أنك دمرتها".