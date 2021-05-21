فيديو: القسام تنشر مشاهد مصورة حول جهوزية مقاتليها داخل الانفاق خلال معركة (سيف القدس)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر اليوم الجمعة، مشاهد من جهوزية واستعداد مقاتليها داخل الأنفاق خلال معركة سيف القدس.





ودخل قرار وقف إطلاق النار، عند الساعة الثانية فجراً، حيز التنفيذ، بعد التوصل الى اتفاق عبر الوسيط المصري، وذلك بعد استمرار المعركة على مدار 11 يوما، تخللها قصفاً للمواطنين المدنيين، والأبراج السكنية والمكاتب الصحفية والإعلامية والمقرات الأمنية.





في المقابل، قصفت المقاومة الفلسطينية بعشرات الرشقات الصاروخية، مستوطنات غلاف غزة والقدس وبئر السبع وتل أبيب واسدود وسديروت وعسقلان، ردا على اعتداءات الاحتلال في قطاع غزة.











رام الله - دنيا الوطن