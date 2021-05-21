مباشر | بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

شؤون فلسطينية

أبو حمزة: ستبقى أيادينا على الزناد وسنرد على أي خرق لوقف إطلاق النار بحزم

أبو حمزة: ستبقى أيادينا على الزناد وسنرد على أي خرق لوقف إطلاق النار بحزم
رام الله - دنيا الوطن
أكد أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الجمعة، أنهم ملتزمون بقرار وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه ويبدأ سريانه بعد الساعة الثانية من فجر اليوم.

وشدد أبو حمزة، في تصريح صحفي، عبر قناة (تليجرام)، "بحزم" على الرد على أي خرق من قبل الاحتلال قبل أي دقيقة من الساعة المعلنة لوقف إطلاق النار.

وختم بالقول: "ستبقى أيادي مقاتلينا على الزناد، والكلمة الأخيرة ستكون دوماً للمقاومة في الميدان على قاعدة وإن عدتم عدنا".

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