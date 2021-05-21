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مباشر | أقل من ساعة على بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة

دولي

بايدن: ملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء غزة

بايدن: ملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: "حييت نتنياهو على قرار وقف إطلاق النار، حيث تحدثت معه وأكدت ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية، وقف وافق على ذلك، ووافقت القوى المسلحة في غزة".

وأكد بايدن في كلمة له، فجر اليوم الجمعة، أن مصر ودول أخرى بذلت جهوداً مهمة، للتوصل إلى وقف إطلاق النار، معربا عن التزامه بالعمل مع الأمم المتحدة؛ من أجل توفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء غزة.

وفي السياق، قال بايدن: "هناك موت مأساوي للمدنيين، وأعزي العائلات الإسرائيلية والفلسطينية"، مضيفا: "ملتزمون بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

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