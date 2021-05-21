البريم: الانتصار بمعركة سيف القدس بدأ منذ اللحظة التي قصفت فيها تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنأكد محمد البريم، مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، أن الانتصار في معركة سيف القدس، بدأ منذ اللحظة الأولى التي قصفت فيها المقاومة، تل أبيب.وكشف البريم، في تصريحات لقناة (الميادين)، الليلة، أنه خلال 48 ساعة سيزور وفد مصري، قطاع غزة؛ للبحث في الضمانات ولا سيما المتعلق منها بالقدس.وأكد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، أنه سيكون للمقاومة ردها على أي مساس بالقدس والشيخ جراح.وقال البريم: "اليوم حالة التضامن العربي والإسلامي، مصر ولبنان وايران والعراق والكل العربي، ينتصر لفلسطين ويحتضن المقاومة وينتصر للمقاومة، هذه معادلة جديدة للكيان الصهيوني".وأضاف: "نحن اليوم نكرس تاريخ جديد أذرع المقاومة التي أوفت بوعدها بإطلاق الصواريخ والكورنيت والمسيرات البحرية والجوية وضرب البارجات والعدو يدرك انهم مهزومون لم يكن بمخيلة نتنياهو عن قدرة المقاومة المقاومة لديها الكثير من المفاجئات".