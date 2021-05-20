قناة كان: صدرت تعليمات للوزراء بعدم الخروج بتصريحات حول وقف إطلاق النار

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن تعليمات صدرت للوزراء الإسرائيليين، بعدم الخروج بتصريحات تتعلق بوقف اطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وكان المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، قد أعلن في وقت سابق، موافقته بشكل رسمي على وقف اطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من جانب واحد.



وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه بحسب التفاهمات مع المصريين، فإن وقف اطلاق النار سيبدأ عند الساعة الثانية من فجر الجمعة.





رام الله - دنيا الوطن