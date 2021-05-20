حماس: المقاومة ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار إذا التزم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن جمهورية مصر العربية، أبلغتها بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن في قطاع غزة، يبدأ عند الساعة الثانية فجر الجمعة 21 أيار مايو 2021.وقالت الحركة في تصريح لها، مساء اليوم الخميس: "إن المقاومة الفلسطينية سوف تلتزم بهذا ما التزم الاحتلال"، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.وكان المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، قد أعلن في وقت سابق، موافقته بشكل رسمي على وقف اطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من جانب واحد.وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه بحسب التفاهمات مع المصريين، فإن وقف اطلاق النار سيبدأ عند الساعة الثانية من فجر الجمعة.