ببيان رسمي.. القاهرة سترسل وفدين لتل أبيب وفلسطين لمتابعة وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطناصدرت جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الخميس، بياناً رسمياً حول مبادرة وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والاحتلال الاسرائيلي.وقال البيان: "برعاية مصرية، جرى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، متبادل ومتزامن، في قطاع غزة، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 أيار/ مايو بتوقيت فلسطين"، بسحب ما جاء على موقع (اليوم السابع) المصري.وبحسب البيان، ستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.وكان المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، قد أعلن في وقت سابق، موافقته بشكل رسمي على وقف اطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من جانب واحد.وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه بحسب التفاهمات مع المصريين، فإن وقف اطلاق النار سيبدأ عند الساعة الثانية من فجر الجمعة.