بعد اعلان وقف إطلاق النار.. الاحتلال يهاجم أهدافاً بغزة.. وحماس ترد برشقات صاروخية

رام الله - دنيا الوطنأفاد نعوم أمير، المراسل العسكري لصحيفة (ميكور ريشون) الإسرائيلية، أنه بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات في قطاع غزة، فيما ردت حركة حماس برشقة صاروخية.بدورها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): "قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار، فإن سلاح الجو يجدد غاراته على قطاع غزة، يقوم الجيش حاليا بمهاجمة أهداف غرب غزة".وكان المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، قد أعلن في وقت سابق، موافقته بشكل رسمي على وقف اطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من جانب واحد.وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه بحسب التفاهمات مع المصريين، فإن وقف اطلاق النار سيبدأ عند الساعة الثانية من فجر الجمعة.