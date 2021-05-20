مكتب نتنياهو: مقترح وقف إطلاق النار بدون أية شروط والواقع من سيحدد استمرار المعركة

رام الله - دنيا الوطنقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "وافق (كابينت) هذا المساء على المقترح المصري لوقف إطلاق النار بدون أية شروط، وسيدخل حيز التنفيذ في ساعة سيتم تحديدها لاحقا".وأضاف: "يؤكد المستوى السياسي على أن الواقع على الأرض هو الذي سيحدد استمرار المعركة.وكان المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، قد أعلن في وقت سابق، موافقته بشكل رسمي على وقف اطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من جانب واحد.وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه بحسب التفاهمات مع المصريين، فإن وقف اطلاق النار سيبدأ عند الساعة الثانية من فجر الجمعة.