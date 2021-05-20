الجزيرة: الوسيط المصري يبلغ هنية أن وقف إطلاق النار سيبدأ الثانية فجر الجمعة

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (الجزيرة) الفضائية، مساء اليوم الخميس، ان الوسيط المصري، أبلغ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بان وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، سيبدأ عند الساعة الثانية فجر الجمعة.بدورها، نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول في حركة حماس، لم تسمه، بأن هناك هدنة متبادلة ومتزامنة مع إسرائيل لوقف إطلاق النار.وكان المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، قد أعلن في وقت سابق، موافقته بشكل رسمي على وقف اطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من جانب واحد.وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه بحسب التفاهمات مع المصريين، فإن وقف اطلاق النار سيبدأ عند الساعة الثانية من فجر الجمعة.