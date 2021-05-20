القناة 12: وقف إطلاق النار مع قطاع غزة يسري بدءاً من الثانية فجر الجمعة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن المجلس الوزاري المصغر (كابينت) أنهى اجتماعه العاجل، حيث وافق على وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، من جانب واحد.



وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن وقف إطلاق النار يسري بدءاً من الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، وذلك بحسب التفاهمات التي جرت مع المصريين.



من جانبه، نقل موقع (أكسيوس)، عن مسؤول إسرائيلي، قوله: "إن مبدأ وقف إطلاق النار هو الهدوء مقابل الهدوء".



وكانت المعركة الحالية، والتي أسمتها المقاومة الفلسطينية، بـ(سيف القدس)، قد بدأت في أخر يوم من شهر رمضان المبارك، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأهداف في قطاع غزة، شملت الأبراج التي تضم المؤسسات الإعلامية والمكاتب الصحفية، والمواطنين المدنيين في منازلهم، بالإضافة الى مقرات الأجهزة الأمنية.



وأسفرت قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر لمدة 11 يوماً، عن استشهاد 232 مواطناً، منهم 65 طفلا و39 سيدة و 17 مسناً، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وإصافة 1900 أخرين بجروح مختلفة، منها 90 إصابة شديدة الخطورة و500 إصابة في الأجزاء العلوية ومنها 155 إصابة في الرأس والرقبة , كما أن من بين الإصابات 560 طفلا و 380 سيدة و91 مسن.



في المقابل، قصفت المقاومة الفلسطينية، مستوطنات غلاف غزة والقدس، واسدود وسديروت، وعسقلان وبئر السبع والنقب وتل أبيب، بعشرات الرشقات الصاروخية، أسفرت عن مقتل العديد من الإسرائيليين، وإصابة العشرات، وبالإضافة الى الاضرار التي لحقت بمنازلهم، وذلك ردا على اعتداءات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في القدس وفي قطاع غزة، وقصف المنازل والأبراج السكنية والمكاتب الصحفية والإعلامية ومقرات الأجهزة الأمنية.



رام الله - دنيا الوطن