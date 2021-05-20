قيادي بحماس: وقف إطلاق النار من جانب واحد اعلان هزيمة.. وسنعيد إعمار غزة

وأشار حمدان في تصريحات له على قناة (الأقصى) الفضائية، مساء اليوم الخميس، إلى أن بن يامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عاجز الأن عن الرد ومواجهة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وفي السياق، اكد القيادي في حماس، أنه منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم يتجرأ مستوطن بالتواجد في المسجد الأقصى المبارك، لافتا إلى أن المقاومة الفلسطينية اليوم أعادت توحيد الشعب الفلسطيني.



وأوضح حمدان أن المقاومة أعلنت أنها الممثل الوحيد لشعبنا وستحقق الكثير له، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد، هو إعلان الهزيمة.



وقال: "المقاومة لا تزال قادرة وتدير المعركة بكل اقتدار، فيدها دائما على الزناد، وأهدافنا لن تتغير"، مضيفا: "لولا ردع المقاومة للمحتل لكانت جرائمه أكثر من ذلك".



وتابع حمدان بقوله: "سنعمل بعد المعركة على إعادة إعمار لكل ما دمره الاحتلال"، لافتا إلى أن الوحدة الميداني تدفع لإكمال ملف المصالحة وإنهاء الانقسام.



وفي السياق، قال حمدان: "يد المقاومة ستكون في وجه الاحتلال إذا حاول الاعتداء على شعبنا"، مضيفا: "آن الأوان لتشكيل قيادة فلسطينية تحمل هم المقاومة والتحرير".



رام الله - دنيا الوطنأكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، أن المعركة لم تنته بعد، مهنئاً الشعب الفلسطيني بما حققته المقاومة من إنجاز، قائلا: "نفخر بشعبنا الصابر الذي يقف دوما خلف مقاومته الباسلة".