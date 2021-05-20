إغلاق مطار بن غوريون وتحويل الطائرات الى مطار رامون

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن المسؤولين في المؤسسة الأمنية، قرروا إغلاف مطار بن غوريون تمام أمام عمليات الإقلاع والهبوط، خوفا من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.وقالت القناة: "تم توجيه الطائرات من مطار بن غوريون إلى مطار رامون).وكانت المقاومة الفلسطينية، قد قصفت منذ اليوم الأول من معركة سيف القدس، مستوطنات غلاف غزة والقدس ومطار بن غوريون، وتل أبيب وبئر السبع وأسدود وعسقلان، بعشرات الرشقات الصاروخية، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين والابراج السكنية.