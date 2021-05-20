عاجل

  • قناة كان: صدرت تعليمات للوزراء بعدم الخروج بتصريحات حول وقف إطلاق النار

  • حماس: المقاومة ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار إذا التزم الاحتلال

  • تصريح مرتقب للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة

مباشر | إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار يبداً الساعة الثانية فجر الجمعة

شؤون فلسطينية

اتحاد الصناعات يشجب استهداف عشرات المصانع والمنشآت الحيوية في قطاع غزة

اتحاد الصناعات يشجب استهداف عشرات المصانع والمنشآت الحيوية في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية اليوم الخميس استهداف الاحتلال الإسرائيلي عشرات المصانع والمنشآت الاقتصادية الحيوية في قطاع غزة.

و اعتبر الاتحاد التركيز على استهدافها منذ بداية العدوان الإسرائيلي اعتداء سافر على مقدرات الاقتصاد الوطني لتدمير ما تبقى من المنشآت الإنتاجية في القطاع.

وقال: "إن الاحتلال ركز منذ بداية عدوانه على القطاع على تدمير مصانع ومرافق اقتصادية فريدة من نوعها بهدف إلحاق أكبر قدر من الخسائر في اقتصاد غزة، وكسر حالة الصمود التي حققتها تلك المنشآت على مدار سنوات الحصار الإسرائيلي على القطاع".

و أضاف" إن الاحتلال استهدف أكثر من 10 مصانع حيوية في المنطقة الصناعة بالإضافة لعشرات المصانع والمنشآت التجارية والزراعية والشركات منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع تقدر قيمة خسائرها المالية بعشرات ملايين الدولارات".

و أشار الاتحاد إلى أن أبرز المصانع التي دمرها الاحتلال منذ بدء عدوانه "مصنع فون لاين لصناعة أطباق الفلين، ومصنع السوافيري للأثاث المنزلي، ومصنع تل الزهور للبلاستيك، ومصنع أبو إسكندر للنايلون، ومصنع كليفير للمنظفات، ومصنع ارقيق للنسيج، ومخازن مشروع الطاقة الشمسية pswjv، ومصنع الحرير للشيبس، ومصنع معتوق للبوظة والأيس كريم، ومنع آيس مان"الوادية"،ومصنع السكسك للمواسير البلاستيكية.

و يضاف لذلك دمار كبير في البنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء وألواح الطاقة الشمسية، ومصنع أبو عصر للثلج، ومصنع أبو الخير، وشركة حمادة للسيراميك".

وعبر الاتحاد عن أسفه لما يحدث في المنطقة الصناعية والمناطق الأخرى في قطاع غزة من استهداف متعمد للأصول الاقتصادية، داعياً لضرورة التدخل العاجل للحفاظ على ما تبقى من اقتصاد القطاع الذي تكبد خسائر فادحة على مدار 15 عاماً من الاعتداءات الإسرائيلية والحصار.

وأكد الاتحاد أن المصانع والمنشآت الاقتصادية هي كيانات للقطاع الخاص ليس لها علاقة بالأمور السياسية والانتماءات الفصائلية، مشدداً أن استهدافها يعمق الازمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في القطاع لاسيما أزمتي البطالة والفقر كون هذه المصانع تُشغل عدد كبير من الأيدي العاملة.

ودعا الاتحاد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتدخل بشكل عاجل والضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الهجمات المتعمدة على المقدرات الاقتصادية والمنازل والمنشآت الإنتاجية، وتحييدها عن العمليات العسكرية.

أخبار ذات صلة

قناة كان: صدرت تعليمات للوزراء بعدم الخروج بتصريحات حول وقف إطلاق النار

قناة كان: صدرت تعليمات للوزراء بعدم الخروج بتصريحات حول وقف إطلاق النار

حماس: المقاومة ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار إذا التزم الاحتلال

حماس: المقاومة ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار إذا التزم الاحتلال

ببيان رسمي.. القاهرة سترسل وفدين لتل أبيب وفلسطين لمتابعة وقف إطلاق النار

ببيان رسمي.. القاهرة سترسل وفدين لتل أبيب وفلسطين لمتابعة وقف إطلاق النار

بعد اعلان وقف إطلاق النار.. الاحتلال يهاجم أهدافاً بغزة.. وحماس ترد برشقات صاروخية

بعد اعلان وقف إطلاق النار.. الاحتلال يهاجم أهدافاً بغزة.. وحماس ترد برشقات صاروخية

مكتب نتنياهو: مقترح وقف إطلاق النار بدون أية شروط والواقع من سيحدد استمرار المعركة

مكتب نتنياهو: مقترح وقف إطلاق النار بدون أية شروط والواقع من سيحدد استمرار المعركة

الجزيرة: الوسيط المصري يبلغ هنية أن وقف إطلاق النار سيبدأ الثانية فجر الجمعة

الجزيرة: الوسيط المصري يبلغ هنية أن وقف إطلاق النار سيبدأ الثانية فجر الجمعة

القناة 12: وقف إطلاق النار مع قطاع غزة يسري بدءاً من الثانية فجر الجمعة

القناة 12: وقف إطلاق النار مع قطاع غزة يسري بدءاً من الثانية فجر الجمعة

قيادي بحماس: وقف إطلاق النار من جانب واحد اعلان هزيمة.. وسنعيد إعمار غزة

قيادي بحماس: وقف إطلاق النار من جانب واحد اعلان هزيمة.. وسنعيد إعمار غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اتحاد الصناعات يشجب استهداف عشرات المصانع والمنشآت الحيوية في قطاع غزة

اتحاد الصناعات يشجب استهداف عشرات المصانع والمنشآت الحيوية في قطاع غزة

(الألكسو) تستنكر العُدوان على المؤسّسات التربويّة والثقافيّة

(الألكسو) تستنكر العُدوان على المؤسّسات التربويّة والثقافيّة

الهباش: القدس قضية كل الأمة والشعب الفلسطيني يخوض معركة الدفاع عن كرامتها وشرفها

الهباش: القدس قضية كل الأمة والشعب الفلسطيني يخوض معركة الدفاع عن كرامتها وشرفها

شاهد: أضرار لحقت بمصنع السكسك بغزة بعد قصفه من طائرات الاحتلال

شاهد: أضرار لحقت بمصنع السكسك بغزة بعد قصفه من طائرات الاحتلال

وزير الثقافة الفلسطيني يضع نظيره العراقي بصورة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

وزير الثقافة الفلسطيني يضع نظيره العراقي بصورة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

الحساينة: العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الأعنف والأكثر وحشية وتدميراً

الحساينة: العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الأعنف والأكثر وحشية وتدميراً

مجدلاني: الحديث عن حق إسرائيل بالدفاع عن النفس موافقة على استمرار العدوان

مجدلاني: الحديث عن حق إسرائيل بالدفاع عن النفس موافقة على استمرار العدوان

سرايا القدس وأبو علي مصطفى ينفذان عملية مشتركة بقصف (سديروت) برشقات صاروخية

سرايا القدس وأبو علي مصطفى ينفذان عملية مشتركة بقصف (سديروت) برشقات صاروخية

منوعات

مشاطرة أبناء جيل سمير غانم التعزية وهل لا زالت زوجته لا تعلم بخبر وفاته؟

مشاطرة أبناء جيل سمير غانم التعزية وهل لا زالت زوجته لا تعلم بخبر وفاته؟

العالمية أنجلينا جولي.. تبحث عن عمل

العالمية أنجلينا جولي.. تبحث عن عمل

حسن الرداد ينفي إشاعة وفاة سمير غانم بسبب الـ (كورونا)

حسن الرداد ينفي إشاعة وفاة سمير غانم بسبب الـ (كورونا)

اعلان وفاة الفنان المصري سمير غانم بشكل رسمي

اعلان وفاة الفنان المصري سمير غانم بشكل رسمي

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ&#34;أنا البدوية&#34;

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ"أنا البدوية"

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

آخر تطورات العلاقة بين قصي خولي ومديحة الحمداني.. وما مصير ابنهما؟

آخر تطورات العلاقة بين قصي خولي ومديحة الحمداني.. وما مصير ابنهما؟

شاهد: هند القحطاني تكشف سر قصرها في أمريكا

شاهد: هند القحطاني تكشف سر قصرها في أمريكا

هنا الزاهد تعيد أزمة محمد رمضان بصورة من مقعد مساعد الطيار

هنا الزاهد تعيد أزمة محمد رمضان بصورة من مقعد مساعد الطيار

عربي

السيسي وبايدن يتفقان على تعزيز التنسيق المتبادل لاحتواء التصعيد في قطاع غزة

السيسي وبايدن يتفقان على تعزيز التنسيق المتبادل لاحتواء التصعيد في قطاع غزة

وزير الخارجية القطري: ما يجري في فلسطين يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وزير الخارجية القطري: ما يجري في فلسطين يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وزير الخارجية الأردني: يجب وضع حد للعدوان الإسرائيلي بأسرع وقت

وزير الخارجية الأردني: يجب وضع حد للعدوان الإسرائيلي بأسرع وقت

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام