اتحاد الصناعات يشجب استهداف عشرات المصانع والمنشآت الحيوية في قطاع غزة





و اعتبر الاتحاد التركيز على استهدافها منذ بداية العدوان الإسرائيلي اعتداء سافر على مقدرات الاقتصاد الوطني لتدمير ما تبقى من المنشآت الإنتاجية في القطاع.





وقال: "إن الاحتلال ركز منذ بداية عدوانه على القطاع على تدمير مصانع ومرافق اقتصادية فريدة من نوعها بهدف إلحاق أكبر قدر من الخسائر في اقتصاد غزة، وكسر حالة الصمود التي حققتها تلك المنشآت على مدار سنوات الحصار الإسرائيلي على القطاع".





و أضاف" إن الاحتلال استهدف أكثر من 10 مصانع حيوية في المنطقة الصناعة بالإضافة لعشرات المصانع والمنشآت التجارية والزراعية والشركات منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع تقدر قيمة خسائرها المالية بعشرات ملايين الدولارات".





و أشار الاتحاد إلى أن أبرز المصانع التي دمرها الاحتلال منذ بدء عدوانه "مصنع فون لاين لصناعة أطباق الفلين، ومصنع السوافيري للأثاث المنزلي، ومصنع تل الزهور للبلاستيك، ومصنع أبو إسكندر للنايلون، ومصنع كليفير للمنظفات، ومصنع ارقيق للنسيج، ومخازن مشروع الطاقة الشمسية pswjv، ومصنع الحرير للشيبس، ومصنع معتوق للبوظة والأيس كريم، ومنع آيس مان"الوادية"،ومصنع السكسك للمواسير البلاستيكية.





و يضاف لذلك دمار كبير في البنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء وألواح الطاقة الشمسية، ومصنع أبو عصر للثلج، ومصنع أبو الخير، وشركة حمادة للسيراميك".





وعبر الاتحاد عن أسفه لما يحدث في المنطقة الصناعية والمناطق الأخرى في قطاع غزة من استهداف متعمد للأصول الاقتصادية، داعياً لضرورة التدخل العاجل للحفاظ على ما تبقى من اقتصاد القطاع الذي تكبد خسائر فادحة على مدار 15 عاماً من الاعتداءات الإسرائيلية والحصار.





وأكد الاتحاد أن المصانع والمنشآت الاقتصادية هي كيانات للقطاع الخاص ليس لها علاقة بالأمور السياسية والانتماءات الفصائلية، مشدداً أن استهدافها يعمق الازمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في القطاع لاسيما أزمتي البطالة والفقر كون هذه المصانع تُشغل عدد كبير من الأيدي العاملة.





ودعا الاتحاد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتدخل بشكل عاجل والضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الهجمات المتعمدة على المقدرات الاقتصادية والمنازل والمنشآت الإنتاجية، وتحييدها عن العمليات العسكرية.







رام الله - دنيا الوطناستنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية اليوم الخميس استهداف الاحتلال الإسرائيلي عشرات المصانع والمنشآت الاقتصادية الحيوية في قطاع غزة.