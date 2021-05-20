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شؤون فلسطينية

(الألكسو) تستنكر العُدوان على المؤسّسات التربويّة والثقافيّة

(الألكسو) تستنكر العُدوان على المؤسّسات التربويّة والثقافيّة
رام الله - دنيا الوطن
تُتابع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-الألكسو، بكلّ انزعاج ما تتعرّض له الأماكن المُقدسّة والمُؤسّسات الثقافيّة والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة في فلسطين من انتهاكات
صارخة.

و دعت (الألسكو) لضرورة احترامها واحترام مما تتميّز به من بُعد إنسانيّ وما تُؤدّيه من دور تربويّ وثقافيّ يخدم المجتمعات المحليّة، وهو ما يتوجّب تحييدها عن كل الصّراعات الجارية باعتبار أنّ أغلبها إرث حضاريّ إنسانيّ مُسجّل على قائمة التراث العالمي المُهدّد بالخطر.

و عبّرت عن إدانتها الشديدة لكلّ أعمال العنف التي تطال البشر والحجر والتي تُقترف بحق الحضارة الإنسانية في فلسطين، تهيب بكلّ المنظّمات الدوليّة والإقليميّة، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، للتحرُّك العاجل والقويّ لحمل دولة الاحتلال على إيقاف أعمال القصف والدّمار التي ترتكبها في حقّ الإرث الثقافيّ الإنسانيّ والمؤسّسات التعليميّة في فلسطين والزامها باحترام القرارات الأمميّة ذات الصّلة.

و ناشدت الألكسو المجموعة الدوليّة وجميع أصحاب الضّمائر الحيّة في العالم للتدخّل العاجل من أجل حماية الأطفال الأبرياء الذين يتعرّضون في كلّ آونة وحين للقصف، لتُزهق أرواحهم دون ذنب، وتحييدهم عن النّزاع، ووضع حدّ لما يتعرّض له الشعب الفلسطينيّ الأعزل من عُدوان غاشم في تحدّ سافر للقوانين والمواثيق الدوليّة، وإلزام دولة الاحتلال بإيقاف العُنف المُسلّط ضدّه وضدّ الحضارة البشريّة في بُعديها المتنوّع والتراكميّ.

و يذكر أنه سبق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن أصدرت بيان أدانت بموجبه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى القدس الشريف.

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