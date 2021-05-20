وزير الثقافة الفلسطيني يضع نظيره العراقي بصورة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطنهاتف وزير الثقافة العراقي والناطق باسم الحكومة العراقية الدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف معبراً عن تضامن العراق حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني، ومندداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزةوالقدس والداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية.وقال الوزير العراقي: "إن القدس ليست مكاناً حتى يتم سرقته، وليست مدينة حتى يتم سلبها ونهبها، بل شيئاً بالوجدان والعقل العربي، مؤكداً أن العراق لطالما ساند ودعم القضية الفلسطينية سياسياً وفعلياً، ووقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يحارب ويناضل من أجل نيل حقوقه المشروعة وحقه في تقرير مصيره".ووضع الوزير الفلسطيني أبو سيف نظيره العراقي بصورة الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل في غزة والقدس والضفة الغربية وداخل أراضي 48، وانتهاك الاحتلال لكافة معايير حقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية،وكذلك استهداف الاحتلال لمكونات الفعل الثقافي والبنية التحتية الثقافية في غزة والقدس، بتدميره وقصفه عدداً من المؤسسات والمراكز الثقافية في غزة، واقتحاماته المستمرة لعدد من المقرات الثقافية في القدس ومنع تنظيم أي فعاليات وأنشطة فيها.