الحساينة: العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الأعنف والأكثر وحشية وتدميراً



وتتطرق الحساينة في حديثه إلى أن قيمة الأضرار حتى اللحظة بلغت حوالي 400,000,000 مليون دولار، وذلك حسب التقديرات الأولية للجهات المختصة في قطاع الانشاءات والقطاع الاقتصادي والتجاري، والبنية التحية وشبكات المياه والكهرباء.



وناشد الحساينة المجتمع الدولي والأشقاء العرب وأصدقاء الشعب الفلسطيني، بتوفير التمويل لإعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بإدخال الآليات والمواد اللازمة لإزالة الركام، والذي له الأثر الكبير للحد من انتشار الأمراض والأوبئة

خاصة في ظل تفشي فيروس (كورونا).



وتوجه الحساينة بالتحية لطواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الحكم المحلي، والبلديات، وشركة الكهرباء، العاملة على إزالة الأنقاض وفتح الشوارع وتسويتها بعد تعرضها للقصف للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا، مثمناً دور الأجهزة الأمنية وجهاز الدفاع المدني على جهودهم في دعم ومساندة أبناء شعبنا.







رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، السابق: "إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يعد الأعنف والأكثر وحشية وتدميراً في سلسلة الحروب التي شنتها إسرائيل ضد شعبنا خلال الأعوام الماضية، جاء ذلك خلال جولةتفقدية لعدد من المنشآت السكنية المدمرة والبنية التحتية والمرافق العامة والمنشآت الاقتصادية".وأضاف" إن العدوان الإسرائيلي أوقع أضرار جسيمة في الممتلكات والبنية التحتية والمرافق العامة والخاصة وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والورش والمصانع والأراضي الزراعية، جاعلاً إياها أكوام من الركام والخراب والدمار".