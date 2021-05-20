مجدلاني: الحديث عن حق إسرائيل بالدفاع عن النفس موافقة على استمرار العدوان



وتابع مجدلاني خلال لقاء مشترك ضم سفير السويد جيسيكا اولسن، وسفير النرويج تورون فيسته، و نائب السفير الدنماركي بودل بيدريسن ، بمكتبه اليوم الخميس" إن الحديث عن حق إسرائيل بالدفاع عن النفس ونكره على الشعب الفلسطيني بمثابة ضوء اخضر بقتل الأطفال والنساء وتهجير المواطنين من منازلهم وبمثابة وتشجيع على استمرار العدوان، داعيًا البعض للكف عن سياسية الكيل بمكاليين تجاه قضايا حقوق الإنسان وما نشهده هو عمل همجي تستخدم به كافة الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين العزل.



وأشار إلى أن إدارة بايدن سقطت في أول اختبار لحقوق الانسان والديمقراطية، وهي مازالت تقدم الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي والعسكري لحكومة الاحتلال.



و أوضح مجدلاني الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة نتيجة العدوان الهمجي المتواصل تتطلب من كافة الدول وتحديدا دول الاتحاد الأوروبي سرعة التدخل لإنقاذ الوضع الإنساني والاغاثي بغزة، منوهًا إلى أن ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير للمنازل والبنى التحتية يجعل من القطاع مكانا غير أمن للعيش.



و أضاف" إن الرئيس محمود عباس يبذل كافة الجهود مع الأطراف الدولية لوقف هذا العدوان، مؤكدا أن الحل السياسي المرتكز على الشرعية الدولية، والقاضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الضمان للأمن والاستقرار بالمنطقة ووقف كافة إجراءات الاحتلال في القدس التي تستهدف الأماكن المقدسة وسياسة التطهير العرقي وتحديدا في حي الشيخ جراح".



و طالب السفراء الأوروبيين بالتحرك العاجل والفوري والضغط على الاحتلال لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة لوقف العدوان إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال، و من جانبهم أكد السفراء الأوروبيين على ضرورة التوصل لوقف اطلاق النار وحماية المدنيين، وأن ما يحدث امر خطير وله تداعيات على حياة المدنيين وعلى مستقبل الامن والاستقرار والسلام.



و أشار السفراء إلى أن دولهم تتابع مع كافة الأطراف الدولية وفي مجلس الامن والمنظمات الدولية المختلفة لوقف اطلاق النار، وبذل الجهود أيضا لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدين أن قرارات الشرعية الدولية هي الأساس للوصول لحل سلمي برعاية دولية.







رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني: "إن ما تقوم به دولة الاحتلال من عدوان على قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية وجرائم حرب باستهداف المدنيين العزل".