مباشر | إعلام إسرائيلي: (كابينت) سيصوت على قرار بوقف إطلاق النار من طرف واحد

شؤون فلسطينية

مجدلاني: الحديث عن حق إسرائيل بالدفاع عن النفس موافقة على استمرار العدوان

مجدلاني: الحديث عن حق إسرائيل بالدفاع عن النفس موافقة على استمرار العدوان
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني: "إن ما تقوم به دولة الاحتلال من عدوان على قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية وجرائم حرب باستهداف المدنيين العزل".

وتابع مجدلاني خلال لقاء مشترك ضم سفير السويد جيسيكا اولسن، وسفير النرويج تورون فيسته، و نائب السفير الدنماركي بودل بيدريسن ، بمكتبه اليوم الخميس" إن الحديث عن حق إسرائيل بالدفاع عن النفس ونكره على الشعب الفلسطيني بمثابة ضوء اخضر بقتل الأطفال والنساء وتهجير المواطنين من منازلهم وبمثابة وتشجيع على استمرار العدوان، داعيًا البعض للكف عن سياسية الكيل بمكاليين تجاه قضايا حقوق الإنسان وما نشهده هو عمل همجي تستخدم به كافة الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين العزل.

وأشار إلى أن إدارة بايدن سقطت في أول اختبار لحقوق الانسان والديمقراطية، وهي مازالت تقدم الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي والعسكري لحكومة الاحتلال.

و أوضح مجدلاني الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة نتيجة العدوان الهمجي المتواصل تتطلب من كافة الدول وتحديدا دول الاتحاد الأوروبي سرعة التدخل لإنقاذ الوضع الإنساني والاغاثي بغزة، منوهًا إلى أن ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير للمنازل والبنى التحتية يجعل من القطاع مكانا غير أمن للعيش.

و أضاف" إن الرئيس محمود عباس يبذل كافة الجهود مع الأطراف الدولية لوقف هذا العدوان، مؤكدا أن الحل السياسي المرتكز على الشرعية الدولية، والقاضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الضمان للأمن والاستقرار بالمنطقة ووقف كافة إجراءات الاحتلال في القدس التي تستهدف الأماكن المقدسة وسياسة التطهير العرقي وتحديدا في حي الشيخ جراح".

و طالب السفراء الأوروبيين بالتحرك العاجل والفوري والضغط على الاحتلال لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة لوقف العدوان إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال، و من جانبهم أكد السفراء الأوروبيين على ضرورة التوصل لوقف اطلاق النار وحماية المدنيين، وأن ما يحدث امر خطير وله تداعيات على حياة المدنيين وعلى مستقبل الامن والاستقرار والسلام.

و أشار السفراء إلى أن دولهم تتابع مع كافة الأطراف الدولية وفي مجلس الامن والمنظمات الدولية المختلفة لوقف اطلاق النار، وبذل الجهود أيضا لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدين أن قرارات الشرعية الدولية هي الأساس للوصول لحل سلمي برعاية دولية.

أخبار ذات صلة

اتحاد الصناعات يشجب استهداف عشرات المصانع والمنشآت الحيوية في قطاع غزة

اتحاد الصناعات يشجب استهداف عشرات المصانع والمنشآت الحيوية في قطاع غزة

(الألكسو) تستنكر العُدوان على المؤسّسات التربويّة والثقافيّة

(الألكسو) تستنكر العُدوان على المؤسّسات التربويّة والثقافيّة

الهباش: القدس قضية كل الأمة والشعب الفلسطيني يخوض معركة الدفاع عن كرامتها وشرفها

الهباش: القدس قضية كل الأمة والشعب الفلسطيني يخوض معركة الدفاع عن كرامتها وشرفها

شاهد: أضرار لحقت بمصنع السكسك بغزة بعد قصفه من طائرات الاحتلال

شاهد: أضرار لحقت بمصنع السكسك بغزة بعد قصفه من طائرات الاحتلال

وزير الثقافة الفلسطيني يضع نظيره العراقي بصورة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

وزير الثقافة الفلسطيني يضع نظيره العراقي بصورة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

الحساينة: العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الأعنف والأكثر وحشية وتدميراً

الحساينة: العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الأعنف والأكثر وحشية وتدميراً

القدرة يتحدث عن تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بيومه الحادي عشر

القدرة يتحدث عن تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بيومه الحادي عشر

سرايا القدس وأبو علي مصطفى ينفذان عملية مشتركة بقصف (سديروت) برشقات صاروخية

سرايا القدس وأبو علي مصطفى ينفذان عملية مشتركة بقصف (سديروت) برشقات صاروخية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اتحاد الصناعات يشجب استهداف عشرات المصانع والمنشآت الحيوية في قطاع غزة

اتحاد الصناعات يشجب استهداف عشرات المصانع والمنشآت الحيوية في قطاع غزة

(الألكسو) تستنكر العُدوان على المؤسّسات التربويّة والثقافيّة

(الألكسو) تستنكر العُدوان على المؤسّسات التربويّة والثقافيّة

الهباش: القدس قضية كل الأمة والشعب الفلسطيني يخوض معركة الدفاع عن كرامتها وشرفها

الهباش: القدس قضية كل الأمة والشعب الفلسطيني يخوض معركة الدفاع عن كرامتها وشرفها

وزير الثقافة الفلسطيني يضع نظيره العراقي بصورة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

وزير الثقافة الفلسطيني يضع نظيره العراقي بصورة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

الحساينة: العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الأعنف والأكثر وحشية وتدميراً

الحساينة: العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الأعنف والأكثر وحشية وتدميراً

مجدلاني: الحديث عن حق إسرائيل بالدفاع عن النفس موافقة على استمرار العدوان

مجدلاني: الحديث عن حق إسرائيل بالدفاع عن النفس موافقة على استمرار العدوان

المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تدين اعتداءات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية

المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تدين اعتداءات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية

بكلمته أمام الجمعية العامة.. المالكي: ندعو دول العالم للانتصار للحرية والعدل والسلام ومحاسبة إسرائيل

بكلمته أمام الجمعية العامة.. المالكي: ندعو دول العالم للانتصار للحرية والعدل والسلام ومحاسبة إسرائيل

منوعات

حسن الرداد ينفي إشاعة وفاة سمير غانم بسبب الـ (كورونا)

حسن الرداد ينفي إشاعة وفاة سمير غانم بسبب الـ (كورونا)

اعلان وفاة الفنان المصري سمير غانم بشكل رسمي

اعلان وفاة الفنان المصري سمير غانم بشكل رسمي

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ&#34;أنا البدوية&#34;

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ"أنا البدوية"

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

آخر تطورات العلاقة بين قصي خولي ومديحة الحمداني.. وما مصير ابنهما؟

آخر تطورات العلاقة بين قصي خولي ومديحة الحمداني.. وما مصير ابنهما؟

شاهد: هند القحطاني تكشف سر قصرها في أمريكا

شاهد: هند القحطاني تكشف سر قصرها في أمريكا

هنا الزاهد تعيد أزمة محمد رمضان بصورة من مقعد مساعد الطيار

هنا الزاهد تعيد أزمة محمد رمضان بصورة من مقعد مساعد الطيار

شاهد: المهرة تعتذر للبحرين بعد رقصة (العرضة)

شاهد: المهرة تعتذر للبحرين بعد رقصة (العرضة)

حكم بالسجن للممثل أحمد فلوكس .. وهذا السبب

حكم بالسجن للممثل أحمد فلوكس .. وهذا السبب

عربي

وزير الخارجية القطري: ما يجري في فلسطين يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وزير الخارجية القطري: ما يجري في فلسطين يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وزير الخارجية الأردني: يجب وضع حد للعدوان الإسرائيلي بأسرع وقت

وزير الخارجية الأردني: يجب وضع حد للعدوان الإسرائيلي بأسرع وقت

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار