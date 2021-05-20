القدرة يتحدث عن تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بيومه الحادي عشر

رام الله - دنيا الوطنأكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، أدت حتى اللحظة، إلى استشهاد 232 فلسطينياً، منهم 65 طفلا و39 سيدة و 17 مسناً.وأشار القدرة، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الخميس، في ظل العدوان الإسرائيلي بيومه الحادي عشر، إلى أن عدد الإصابات بين المواطنين وصل الى 1900 مواطن بجراح مختلفة، منها 90 إصابة شديدة الخطورة و500 إصابة في الأجزاء العلوية ومنها 155 إصابة في الرأس والرقبة , كما أن من بين الإصابات 560 طفلا و 380 سيدة و91 مسن.وقال القدرة: "لليوم الحادي عشر على التوالي يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بكل وحشية وتعمد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال تدمير المنازل والاحياء السكنية المكتظة متسبباً قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والمسنين والشبان الامنين وإخراج عوائل من السجل المدني الفلسطيني".وأضاف: "من خلال معاينة الطواقم الطبية لأجساد الشهداء تبين تعرضها للتمزق او بتر في الأطراف والرأس أو حروق مختلفة وتهتك للأحشاء الداخلية وعدد اخر تعرض للاختناق بغازات سامة إضافة الى عدد كبير من الإصابات كانت في المناطق العلوية والرأس والرقبة مما يشير الى تعمد الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة لقتل المدنيين العزل مما يستوجب المحاسبة الدولية".وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن اقدام الاحتلال الإسرائيلي على استهداف المدنيين العزل، تسبب في تشريد نحو 50 الف مواطن وانتقالهم الى مراكز إيواء في ظروف صحية ومعيشية لا يمكن تحمل تبعاتها على كبار السن والنساء والأطفال والمرضى المزمنين من خطر انتشار وباء (كورونا) والأوبئة الأخرى والامراض المعدية والجلدية.وفي السياق، أكد القدرة أنه لليوم الرابع على التوالي يتوقف المختبر المركزي عن اجراء فحوصات كوفيد 19، جراء الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى وزارة الصحة وعيادة الرمال المركزية، لافتا إلى أن الطواقم الهندسية والفنية في وزارة الصحة، تبذل جهوداً مكثفة لإعادة ترتيب وإصلاح ما لحق به من أضرار وتعطل لشبكة الكهرباء والانترنت والاتصالات من اجل إعادة تشغيله استثنائياً مرة أخرى.وفي السياق، قال: "تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف 24 مؤسسة صحية يصيب المنظومة الصحية في مقتل ويجعل طواقمها الطبية تعمل في ظروف غير آمنة وخطرة مما يتطلب من المجتمع الدولي وضع حد لتلك الانتهاكات وحماية الطواقم الطبية والإنسانية وفقاً للمواثيق الدولية".وأضاف القدرة: "وزارة الصحة أطلقت نداء استغاثة عاجل لدول العالم والمؤسسات الإنسانية والإغاثية لتلبية احتياجات القطاع الصحي الطارئة بقيمة 46.6 مليون دولار من أجل توفير الادوية والمستهلكات الطبية وأجهزة العمليات والعناية المركزة والاشعة التشخيصية وأدوات الجراحة والمختبرات وغيرها من الاحتياجات الطارئة للمستشفيات التي دخلت مرحلة استنزاف لمقدراتها المحدودة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي".وتابع بقوله: "وزارة الصحة تثمن بالجهود الإنسانية التي من شأنها تعزيز صمود المنظومة الصحية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والتي تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.