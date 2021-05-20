سرايا القدس وأبو علي مصطفى ينفذان عملية مشتركة بقصف (سديروت) برشقات صاروخية

رام الله - دنيا الوطننفذت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الخميس، عملية مشتركة عند الساعة التاسعة، باستهداف مدينة (سديروت) برشقات صاروخية.وتواصل المقاومة الفلسطينية، قصفها مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب وبئر السبع وعسقلان واسدود وسديروت، بعشرات الرشقات الصاروخية، ردا على استمرار اعتداءات الاحتلال على المواطنين المدنيين والأبراج السكنية والمكاتب الإعلامية والصحفية.في المقابل، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، العديد من الأهداف في قطاع غزة، أسفر عنه استشهاد العشرات وجرح المئات بين المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.