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شؤون فلسطينية

المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تدين اعتداءات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية

المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تدين اعتداءات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بيانًا تدين به الاعتداءات والانتهاكات على الشعب الفلسطيني، خلال اجتماع عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرس مع الهلال الأحمر الفلسطيني لبحث آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

ومن خلال إدانتها للاعتداءات، طالبت المجتمع الدولي بمؤسساته الحكومية وغير الحكومية، بضرورة التدخل العاجل لو ضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية المتمثلة في القصف العشوائي للمدنيين العزل، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم، ومنع المسلمين والمسيحيين من ممارسة عباداتهم، وإعاقة طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين لتقديم المساعدة الطبية لهم ونقلهم إلى المستشفيات، واعتبار هذه الأفعال انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وحمّلت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استهدافها لمباني تابعة لمنظمات وهيئات إغاثية، وإعلامية، مؤكدة أن ذلك يعتبر انتهاكًا صارخًا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني الذي يوجب احترام وحماية افراد الخدمات الطبية في كل الأحوال.

وفي ذات السياق، ذكّرت بمقتضيات مذكرة التعاون الموقعة فيما بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية نجمة داوود الحمراء تحت رعاية الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 2005التي تنص على دخول طواقم الإسعاف الطبي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة لتقديم المساعدة الطبية، واحترام النطاق الجغرافي.

وعبّرت من خلال بيانها عن تقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر الفلسطيني تحت الظروف الصعبة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية والمواد الإغاثية لضحايا الأحداث الدائرة، وللهيئات والجمعيات الوطنية التي بادرت إلى تقديم المساعدات للهلال الأحمر الفلسطيني لمواصلة جهوده.

وفي ختام البيان، دعت المنظمات الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بشكل خاص إلى تكثيف مساعدتهم الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وفق بيان الاحتياجات الصادرة عن الجمعية، إلى جانب مناشدتها المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

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