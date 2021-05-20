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شؤون فلسطينية

الاحتلال يستهدف طواقم الدفاع المدني شرق مدينة غزة

الاحتلال يستهدف طواقم الدفاع المدني شرق مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، عن استهداف الاحتلال لطواقمها خلال عملها شرق غزة.

وقالت المديرية في بيان لها: "تعرضت أطقم الدفاع المدني لإطلاق نار وقذائف من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتها الدخول للمنطقة الصناعية "بديكو" شرق غزة لإخماد الحريق الضخم في مصنع "السكسك" بفعل القصف الإسرائيلي"، بحسب وكالة (الرأي).

وناشد الدفاع المدني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الدولية، من أجل الضغط على الاحتلال للسماح لطواقم الإطفاء والإنقاذ بالدخول والسيطرة على الحريق الذي بدأ يمتد لمصانع أخرى مجاورة.

وحملت المديرية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن سلامة طواقمه.

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