اعلام الاحتلال: من المقرر فتح معبري (كرم ابو سالم) و(ايرز) غداً الجمعة

رام الله - دنيا الوطنأفاد أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، أنه من المقرر أن يتم فتح معبر (كرم أبو سالم) التجاري، غداً الجمعة، لنقل الوقود والدواء والغذاء.وأكد بوخبوط، أنه من المقرر كذلك، فتح معبر بيت حانون/ ايرز، شمالي قطاع غزة، لنقل الدبلوماسيين الى قطاع غزة.وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت اغلاق كافة المعابر مع قطاع غزة، جراء حالة التوتر بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي استملت على مدار 12 يوماً.