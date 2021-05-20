البريم: معركة سيف القدس حققت انتصاراتها الميدانية منذ الساعات الأولى

رام الله - دنيا الوطنقال محمد البريم، مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين: "معركة سيف القدس حققت انتصاراتها الميدانية منذ الساعات الأولى عبر إدارة حكيمة ومقتدرة محيطة بكافة تفاصيل الميدان".وتواصل المقاومة الفلسطينية، قصفها لمستوطنات غلاف غزة وبئر السبع وتل أبيب، ردا على استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المدنيين، والأبراج السكنية والتي تضم المكاتب الصحفية والإعلامية.وكانت وسائل إعلامية إسرائيلية، قد قالت في وقت سابق من اليوم الخميس: "إن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، سيصوت على قرار بوقف إطلاق النار من طرف واحد بدءا من غدٍ الجمعة".بدورها، أفادت قناة (الجزيرة) القطرية، نقلا عن مصادر لم تسمها، مساء اليوم الخميس، بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغت الوسيط المصري رسمياً عزمها وقف العملية العسكرية في قطاع غزة.