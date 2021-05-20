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شاهد: كتائب القسام تعرض مقطعاً مصوراً لعملية استهداف حافلة جنود بقاعدة زيكيم

شاهد: كتائب القسام تعرض مقطعاً مصوراً لعملية استهداف حافلة جنود بقاعدة زيكيم
رام الله - دنيا الوطن
عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الخميس، مقطعاً مصوراً لعملية استهداف حافلة جنود شمال القطاع بصاروخ موجّه.

وتقول كتائب القسام، إنها تستهدف حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة "زيكيم" شمال قطاع غزة بصاروخ موجه.

وأضافت بأنها قصفت محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم مؤخراً إطلاق صاروخ مضاد من شمال قطاع غزة نحو حافلة فارغة متوقفة، ونتيجة لذلك أصيب مجند بجروح طفيفة من شظايا، حيث كان يقف قرب الحافلة.


 


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