مباشر | تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع الحديث عن قرب التهدئة

شؤون فلسطينية

"الأشغال" بغزة تتحدث عن عدد المباني المهدمة والمساعدات المالية والإغاثية للأسر المتضررة

"الأشغال" بغزة تتحدث عن عدد المباني المهدمة والمساعدات المالية والإغاثية للأسر المتضررة
جانب من قصف غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، م. ناجي سرحان، إن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي بشكل كامل بلغ 1800 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي 16800 وحدة سكنية .

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الشفاء  اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلّف واقعاً إنسانياً صعباً مع نزوح أكثر من 120 ألف مواطن من منازلهم بسبب القصف، منهم 50 ألف في مراكز الإيواء وأكثر من 70 ألف خارج المراكز لدى الأقارب في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية غاية في التعقيد. 

وأضاف: أن 5 أبراج سكنية كبيرة تتوسط مدينة غزة تعرضت للهدم الكلي،  فيما بلغت عدد المرافق والمقار الحكومية التي تعرضت للتدمير 74 مقرا حكوميا ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية ومرافق خدماتية وتعرضت 66 مدرسة كما تعرضت 3 المساجد للهدم الكلي وقرابة 40 مسجداً لأضرار طفيفة كما وتعرضت كنيسة واحدة للأضرار. 

وقال سرحان: "إننا في وزارة الأشغال العامة والإسكان ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاعنا الحبيب نواصل جهودنا في التخفيف من آثار هذا العدوان الغاشم، لافتا إلى أن طواق الوزارة باشرت العمل الميداني خاصة طواقم الآليات والمعدات التي عملت مع طواقم الدفاع المدني على انتشال جثامين الشهداء وإزالة الركام وأنقاض المنازل المدمرة وفتح الشوارع ومساندة طواقم البلديات وشركة الكهرباء في عملها و قامت طواقم حصر الأضرار بأعمال الحصر الأولي للوحدات السكنية المدمرة .

وأضاف م. سرحان أن الخسائر المالية لهدم المباني والمنشآت السكنية فقط ب 150 مليون دولار وهذه التقديرات أولية قابلة للزيادة، وإننا اليوم نحتاج لمبلغ 350 مليون دولار لإعادة اعمار قطاع الاسكان الذي تعرض لأضرار وخسائر فادحة خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة خلال هذا العدوان وما سبقه. 

وأردف أن الوزارة وزعت  بالتعاون مع اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية مبلغ اغاثي بقيمة 2000 دولار لكل وحدة سكنية مهدمة كليا، و1000 دولار للوحدات السكنية غير صالحة للسكن، وبلغ عدد المستفيدين في الدفعة الأولى 330 مستفيد . 

وقال سرحان: إن وزارة الأشغال العامة والإسكان هي المسؤول الأول عن بيانات المنشآت والمساكن المتضررة وتعمل وفق منظومة إلكترونية معلنة وبتنسيق كامل مع كافة الجهات والهيئات الدولية، حيث يتم توثيق بيانات الوحدات السكنية المتضررة وتدقيقها ونعمل على أساسها فيما يخص منح إعادة الإعمار والتعاون مع الجهات المختلفة .

وناشد سرحان  أبناء أمتنا العربية والإسلامية والمؤسسات والجهات المانحة بضرورة لحشد وتوجيه الدعم الفوري والعاجل للبدء بتنفيذ برامج وخطط اعادة الاعمار. 

وحيا سرحان صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، مشدداً  على أن غزة ستبقى عصية على الانكسار، ومؤكداً أن الوزارة ستواصل النهار بالليل من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وإعادة إعمار كل وحدة سكنية وكل منزل تعرض للتدمير خلال العدوان الهمجي على أبناء شعبنا الفلسطيني.

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