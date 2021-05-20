وسط حديث عن قرب التهدئة.. (كابينت) برئاسة نتنياهو يجتمع مساء اليوم

أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت)، سيعقد اجتماعاً اليوم الساعة الساعة مساءً.

ووفق ما نقلت قناة (العربية) عن وسائل إعلام إسرائيلية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيبحث خلال اجتماع (كابينت) التهدئة مع قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال: إن بلاده تتوقع خفض التصعيد في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، عبر وقف إطلاق النار.





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): بأنه تحدث مع وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، وتابع: "حول الجهود المبذولة لإنهاء العنف في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة ، والذي أودى بحياة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين بمن فيهم الأطفال. تتوقع الولايات المتحدة خفض التصعيد على طريق وقف إطلاق النار".





ونقلت شبكة (CNN) الأمريكية قيادي بحماس، قوله: إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، "وشيك، ربما في غضون 24 ساعة".





وأشار القيادي الذي لم تذكر الشبكة اسمه، إلى أن هناك "أجواءً إيجابية" حول المحادثات للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل "بفضل دعم أشقائنا المصريين والقطريين" الذين اقترحوا حلولا مختلفة.





وأضاف: أن المطالب العامة للشعب الفلسطيني لا تزال واضحة: إنهاء العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وآلية إعادة إعمار غزة بعد الدمار الإسرائيلي".





كما نقلت قناة (الشرق) السعودية عن مصدر دبلوماسي، لم تكشف عن هويته: "نتوقع الإعلان عن اتفاق التهدئة في غزة بين لحظة وأخرى".





وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الخميس، قالت: إن المسؤولين المصريين، أحرزوا تقدماً في المفاوضات مع حركة (حماس) لوقف إطلاق النار.





وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وأجانب، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) قد يتم ابتداء من يوم الجمعة المقبل، مشيرةً إلى أن إدارة بايدن تتوقع أن يتم وقف إطلاق النار هذا الأسبوع.





وأشارت، إلى أن، وجود توافق على آلية وقف إطلاق النار، وأن المسألة الوحيدة المعلقة هي التوقيت، مضيفةً أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر ودول أوروبية للضغط على نتنياهو وحماس للوصول إلى وقف إطلاق النار.





وكان موسى أبو مرزوق، نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، توقع مساء الأربعاء، أن يكون التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، خلال يوم أو يومين، لافتا إلى أن المساعي الدائرة ستنجح.





وأكد أبو مرزوق في لقاء عبر شاشة قناة (الميادين) الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يستجدي وقف إطلاق النار، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك فشلاً كبيراً لنتنياهو ، وحركة حماس أعلنت النصر.





وقال أبو مرزوق: " إن وقف إطلاق النار متعلق بقطاع غزة، وليس بكل أماكن الاحتكاك بالضفة الغربية".



