شاهد: أضرار في قصف المقاومة لمدن بئر السبع وعسقلان واسدود

كما أعلنت قصف كيبوتس "بئيري" برشقة صاروخية، واستهدفت بطارية القبة الحديدية قرب "ناحل عوز" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



كما جددت قصف عسقلان برشقة صاروخية للمرة الثالثة خلال ساعة، وجددت قصف عسقلان، برشقة صاروخية.



كما قصفت كتائب القسام، قاعدة "سدي تمان" العسكرية قرب بئر السبع برشقة صاروخية.





كما وجهت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ضربة صاروخية قوية باتجاه مدن وبلدات الاحتلال رداً على استهداف المدنيين والمنازل السكنية.





























رام الله - دنيا الوطنلحقت أضرار بمباني في مدن اسدود وعسقلان وبئر السبع اليوم الخميس، جراء استهدافها برشقات صاروخية من قطاع غزة.يأتي ذلك بعدما دوت صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع ومفطاحيم وعميعوز وشقيب السلام وتل السبع واللقيا.وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحرك حماس، أنها جددت قصف بئر السبع، برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة.