مباشر | تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع الحديث عن قرب التهدئة

شؤون فلسطينية

شاهد: أضرار في قصف المقاومة لمدن بئر السبع وعسقلان واسدود

شاهد: أضرار في قصف المقاومة لمدن بئر السبع وعسقلان واسدود
رام الله - دنيا الوطن
لحقت أضرار بمباني في مدن اسدود وعسقلان وبئر السبع اليوم الخميس، جراء استهدافها برشقات صاروخية من قطاع غزة.

يأتي ذلك بعدما دوت صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع ومفطاحيم وعميعوز وشقيب السلام وتل السبع واللقيا.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحرك حماس، أنها جددت قصف بئر السبع، برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة.

كما أعلنت قصف كيبوتس "بئيري" برشقة صاروخية، واستهدفت بطارية القبة الحديدية قرب "ناحل عوز" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما جددت قصف عسقلان برشقة صاروخية للمرة الثالثة خلال ساعة، وجددت قصف عسقلان، برشقة صاروخية.

كما قصفت كتائب القسام، قاعدة "سدي تمان" العسكرية قرب بئر السبع برشقة صاروخية.

كما وجهت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ضربة صاروخية قوية باتجاه مدن وبلدات الاحتلال رداً على استهداف المدنيين والمنازل السكنية.


 



 



 


 


أخبار ذات صلة

شهيدان في استهداف الاحتلال لسيارة مدنية شمال مدينة غزة

شهيدان في استهداف الاحتلال لسيارة مدنية شمال مدينة غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: سلطات الاحتلال تقترف جرائم وانتهاكات للقانون الدولي

الهلال الأحمر الفلسطيني: سلطات الاحتلال تقترف جرائم وانتهاكات للقانون الدولي

&#34;الأشغال&#34; بغزة تتحدث عن عدد المباني المهدمة والمساعدات المالية والإغاثية للأسر المتضررة

"الأشغال" بغزة تتحدث عن عدد المباني المهدمة والمساعدات المالية والإغاثية للأسر المتضررة

وسط حديث عن قرب التهدئة.. (كابينت) برئاسة نتنياهو يجتمع مساء اليوم

وسط حديث عن قرب التهدئة.. (كابينت) برئاسة نتنياهو يجتمع مساء اليوم

شاهد: دمار كبير بالبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي إثر استهداف إسرائيلي بـ&#34;الصفطاوي&#34; وجباليا

شاهد: دمار كبير بالبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي إثر استهداف إسرائيلي بـ"الصفطاوي" وجباليا

أبو بكر: ندين ونستنكر الانحياز الدولي لإسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني

أبو بكر: ندين ونستنكر الانحياز الدولي لإسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني

زعارير: جرائم الاحتلال تتطلب نفير عام في كافة الأراضي الفلسطينية

زعارير: جرائم الاحتلال تتطلب نفير عام في كافة الأراضي الفلسطينية

اشتية يطلع ممثل تشيلي على تطورات الأوضاع وجهود وقف العدوان على شعبنا

اشتية يطلع ممثل تشيلي على تطورات الأوضاع وجهود وقف العدوان على شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر الفلسطيني: سلطات الاحتلال تقترف جرائم وانتهاكات للقانون الدولي

الهلال الأحمر الفلسطيني: سلطات الاحتلال تقترف جرائم وانتهاكات للقانون الدولي

شاهد: دمار كبير بالبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي إثر استهداف إسرائيلي بـ&#34;الصفطاوي&#34; وجباليا

شاهد: دمار كبير بالبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي إثر استهداف إسرائيلي بـ"الصفطاوي" وجباليا

أبو بكر: ندين ونستنكر الانحياز الدولي لإسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني

أبو بكر: ندين ونستنكر الانحياز الدولي لإسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني

زعارير: جرائم الاحتلال تتطلب نفير عام في كافة الأراضي الفلسطينية

زعارير: جرائم الاحتلال تتطلب نفير عام في كافة الأراضي الفلسطينية

اشتية يطلع ممثل تشيلي على تطورات الأوضاع وجهود وقف العدوان على شعبنا

اشتية يطلع ممثل تشيلي على تطورات الأوضاع وجهود وقف العدوان على شعبنا

خلال لقائه المبعوث الفرنسي.. الشيخ يؤكد على ضرورة وقف الحرب التدميرية بغزة

خلال لقائه المبعوث الفرنسي.. الشيخ يؤكد على ضرورة وقف الحرب التدميرية بغزة

تجمع المؤسسات الحقوقية يدين جرائم الاحتلال بحق المدنيين بقطاع غزة

تجمع المؤسسات الحقوقية يدين جرائم الاحتلال بحق المدنيين بقطاع غزة

هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقلين الأردنيين المتسللين عبر الحدود الأردنية الفلسطينية لأربعة أيام

هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقلين الأردنيين المتسللين عبر الحدود الأردنية الفلسطينية لأربعة أيام

منوعات

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

ديانا كرزون تُحرج أفيخاي أدرعي .. شاهد ماذا فعلت

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ&#34;أنا البدوية&#34;

أحلام تتدخل بخلاف وزير خارجية لبنان بـ"أنا البدوية"

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

حلا الترك تتودد لوالدتها بعدما حكمت بسجنها والسابر تعلق

آخر تطورات العلاقة بين قصي خولي ومديحة الحمداني.. وما مصير ابنهما؟

آخر تطورات العلاقة بين قصي خولي ومديحة الحمداني.. وما مصير ابنهما؟

شاهد: هند القحطاني تكشف سر قصرها في أمريكا

شاهد: هند القحطاني تكشف سر قصرها في أمريكا

هنا الزاهد تعيد أزمة محمد رمضان بصورة من مقعد مساعد الطيار

هنا الزاهد تعيد أزمة محمد رمضان بصورة من مقعد مساعد الطيار

شاهد: المهرة تعتذر للبحرين بعد رقصة (العرضة)

شاهد: المهرة تعتذر للبحرين بعد رقصة (العرضة)

حكم بالسجن للممثل أحمد فلوكس .. وهذا السبب

حكم بالسجن للممثل أحمد فلوكس .. وهذا السبب

هل ستعيد مي عمر أجرها عن مسلسل (نسل الأغراب)؟

هل ستعيد مي عمر أجرها عن مسلسل (نسل الأغراب)؟

هكذا أعلن بطل (مسلسل ونيس) اعتزاله الوسط الفني نهائيا

هكذا أعلن بطل (مسلسل ونيس) اعتزاله الوسط الفني نهائيا

عربي

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

الأردن: إسرائيل وحدها من تتحمل تبعات ومسؤوليات هذا العدوان والإجرام

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

السيسي: يجب وقف العنف والقتل في غزة ومصر تبذل جهوداً بهذا الإطار

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

مصر وتونس تبحثان التحرك العربي في مجلس الأمن

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه &#34;إسرائيل&#34;

إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا تجاه "إسرائيل"