شاهد: دمار كبير بالبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي إثر استهداف إسرائيلي بـ"الصفطاوي" وجباليا

أدى القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة حي الصفطاوي وجاليا شمال مدينة غزة، إلى دمار كبير بالبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي.

وتضررت شبكات المياه والصرف الصحي بشكل بالغ، الأمر الذي أدى إلى توقف خدمات المياه والصرف الصحي عن عدد كبير من السكان.



