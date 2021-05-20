شاهد: دمار كبير بالبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي إثر استهداف إسرائيلي بـ"الصفطاوي" وجباليا
أدى القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة حي الصفطاوي وجاليا شمال مدينة غزة، إلى دمار كبير بالبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي.
وتضررت شبكات المياه والصرف الصحي بشكل بالغ، الأمر الذي أدى إلى توقف خدمات المياه والصرف الصحي عن عدد كبير من السكان.
وصرح مدير عام مصلحة مياه الساحل، م. منذر شبلاق، بأن المصلحة قامت بمناشدة شركائها من المؤسسات الدولية والإغاثية وخاصة الصليب الأحمر من أجل تمكينها من الإصلاح العاجل للأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي للعديد من شبكات المياه والصرف الصحي في مختلف مدن وأحياء قطاع غزة، وذلك عبر تمويل المواد وقطع العيار اللازمة لإصلاح الاضرار والتنسيق لدى الجانب الإسرائيلي من أجل تمكين فرق الصيانة من مصلحة المياه والبلديات من الوصول لتلك الأماكن بدون تعريض تلك الفرق لمخاطر القصف الإسرائيلي ومن أجل إعادة خدمات المياه والصرف الصحي للسكان المتضررين من انقطاع الخدمات بسبب قصف شبكات المياه والصرف الصحي بالإضافة الى انقطاع التيار الكهربائي بسبب تعرض خطوط الكهرباء للأضرار والتوقف شبه الكلي لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.
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