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شؤون فلسطينية

أبو بكر: ندين ونستنكر الانحياز الدولي لإسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني

أبو بكر: ندين ونستنكر الانحياز الدولي لإسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أدان واستنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء
قدري أبو بكر، الانحياز الدولي لإسرائيل وتبرير عدوانها على الشعب الفلسطيني، تحت ذريعة الدفاع عن النفس.

وأوضح اللواء أبو بكر أن بعض المواقف الدولية مخجلة
ودنيئة ومنحازة بشكل عنصري لدولة الاحتلال، والتي كان آخرها قبل قليل من وزير الخارجية الألماني الذي أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار بجرائمها، مبرراً ذلك أن إسرائيل تدافع عن نفسها أمام قصف المقاومة في غزة.

و قال: "لقد تناسى وزير الخارجية الألمانية أساس العدوان الإسرائيلي الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة، والمتمثل بعملية
التهجير القسري للمقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، وقمع فلسطيني الداخل عندما تحركوا لنصرة إخوانهم في القدس والدفاع عن المقدسات".

وطالب اللواء أبو بكر الجهاز الدبلوماسي الفلسطيني وكافة
المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة تعرية موقف وزير الخارجية الألماني، والذي بكل تأكيد يمثل الموقف الألماني الرسمي، حيث أن مثل هذه التصريحات تزيد رغبة إسرائيل بارتكاب مزيد من الجرائم.

ودعا مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لوضع
حد لهذا الانحياز الألماني تجاه إسرائيل لأن هذا الدعم الأعمى لدولة الاحتلال يدفع ثمنه أرواح أطفالنا الأبرياء في غزة.

و أشار اللواء أبو بكر أنه كان يتوجب على وزير الخارجية الألماني أن يدين القصف والدمار والقتل المستمر في قطاع غزة من قبل طائرات الاحتلال، وعمليات الاعتقال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تتم كل ليلة بالعشرات، حيث نفذ الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية مئات الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.

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