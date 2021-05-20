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شؤون فلسطينية

زعارير: جرائم الاحتلال تتطلب نفير عام في كافة الأراضي الفلسطينية

زعارير: جرائم الاحتلال تتطلب نفير عام في كافة الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
دعا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حماس باسم زعارير إلى النفير العام في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل، والاشتباك مع الاحتلال في كافة نقاط التماس، لمواجهة جرائمه ضد أبناء شعبنا.

وأكد النائب زعارير على أن ما يقوم به الاحتلال ومستوطنوه من عدوان على أبناء شعبنا بالقتل والدمار في الضفة وغزة وحتى داخل الأراضي المحتلة عام 1948م يكشف وجه الاحتلال الحقيقي وجرائمه التي يمارسها ضد الإنسانية.

وقال زعارير: "على شعبنا الفلسطيني بالدرجة الأولى مواجهة هذا العدوان سواء على المستوى الجماهيري وعلى المستوى الرسمي الذي يعتبر متخاذلا ومتخلفا عن الدفاع عن شعبنا".

وأضاف "شعبنا الفلسطيني اليوم يقف في كل أماكن تواجده متوحدًا، وبكلمة واحدة أن لا مقام للاحتلال على الأرض
الفلسطينية".

وأوضح أن شعبنا يقف بصدوره العارية أمام آلة بطش الاحتلال المدعومة من قبل أمريكا وغيرها من أعداء الشعوب، وأمام النظام العربي المطبع والمتخاذل، بل والمتآمر، لذلك فهم شعبنا المعادلة جيدا أنه "ما حك جلدك مثل ظفرك.

وأشار إلى أن القيادة السياسية اليوم ليس لها أي نشاط سياسي أو دبلوماسي حقيقي وفاعل على الأرض لمواجهة إرهاب الاحتلال في المحافل الدولية والإنسانية.

وشدد زعارير على أن المرحلة الراهنة تتطلب من كل المخلصين حول العالم العمل على وقف هذا الإجرام وكبح جماح الاحتلال.

و يذكر أن القوى الوطنية والإسلامية والتجمعات الشبابية في مدن الضفة الغربية دعت لاعتبار يوم غد الجمعة يوما للنفير العام في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية وغزة والقدس والأراضي المحتلة عام 48.

ونادت الدعوات المواطنين كافة بضرورة المشاركة في فعاليات صلاة الفجر العظيم ومن ثم التوجه لإشعال كافة نقاط التماس والمواجهة مع المحتل.

و طالبت القوى والتجمعات الشبان بضرورة الحشد والمشاركة في الفعاليات والمسيرات الغاضبة التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة والتوجه إلى نقاط التماس وممارسة كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال.

وأكدت الدعوات على ضرورة إشعال الضفة الغربية تحت أقدام الاحتلال والمستوطنين وممارسة أشكال المقاومة كافة ضدهم.

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