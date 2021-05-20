اشتية يطلع ممثل تشيلي على تطورات الأوضاع وجهود وقف العدوان على شعبنا





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، ممثل تشيلي الجديد لدى فلسطين، كريستان هودجس دوكما، حيث اطلعه على آخر المستجدات والمساعي لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة.وشدد رئيس الوزراء على ان الأولوية هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بالإضافة الى وقف اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين في الضفة الغربية، ووقف التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين من منازلهم خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس.وجدد اشتية تأكيده أهمية إطلاق مبادرة سلام دولية لإنهاء الاحتلال، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وبحث رئيس الوزراء مع الممثل التشيلي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، وتقديم كافة التسهيلات له خلال فترة عمله لدى فلسطين.