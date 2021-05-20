خلال لقائه المبعوث الفرنسي.. الشيخ يؤكد على ضرورة وقف الحرب التدميرية بغزة

‏التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، بمسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية في دولة فرنسا، كريستوف فارنو والقنصل الفرنسي العام رينيه تروكاز، والوفد المرافق لهما في المقر العام للهيئة اليوم الخميس في مدينة رام الله.





وتحدث الشيخ عن ضرورة وقف الحرب التدميرية والوصول إلى وقف لإطلاق النار فوراً، وكذلك موضوع القدس الشرقية وضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم الشريف ووقف سياسة التهجير.





وأكد أن الحل السياسي المرتكز على الشرعية الدولية والقاضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عاصمتها القدس الشرقية هو الضمان للأمن والاستقرار والازدهار وبعث الأمل لدى كل الأطراف.





من ناحيته أكد المبعوث الفرنسي، دعوته إلى وقف إطلاق النار فوراً وحماية المدنيين، وأن الأفق السياسي القائم على أساس الشرعية الدولية هو الأمل الوحيد لوضع حل لمسلسل العنف والاستقرار والسلام وأكد أن فرنسا تبذل جهود إقليمية ودولية بهدف وقف هذه الحرب المدمرة والانتقال الى مسار سياسي برعاية دولية.

رام الله - دنيا الوطن