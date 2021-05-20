هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقلين الأردنيين المتسللين عبر الحدود الأردنية الفلسطينية لأربعة أيام





رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الخميس: "إن ما تسمى "محكمة الصلح الإسرائيلية" بحيفا قررت اليوم تمديد توقيف المعتقلين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة من بلدة صفا قضاء محافظة إربد، لأربعة أيام أخرى بذريعة استكمال التحقيق معهما.ولفتت الهيئة إلى أن جلسة المحكمة للشابين الأردنيين عُقدت على مرحلتين، الأولى (جلسة سرية) بحضور المعتقلين فقط بدون محاميهم وذلك بسبب القرار الصادر بحقهما بمنعها من لقاء محامٍ، والثانية تمت بحضور محامي المعتقلين دون تواجد الشابين بقاعة المحكمة.وأضافت" بعد انتهاء جلسة المحكمة بحيفا، عُقدت جلسة أخرى للمعتقلين الأردنيين بالمحكمة المركزية في الناصرة، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم فيما يتعلق بقرار المنع بلقاء محامي، وخلال الجلسة أبقت المحكمة على قرارها السابق بمنعها من لقاء محامي حتى الساعة 11 مساءً من هذا اليوم".و يذكر بأن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشابين الأردنيين أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الملك حسين، ووجهت لهما تهمة الدخول لإسرائيل بطريقة غير شرعية والتخطيط للقيام بعمل إجرامي.