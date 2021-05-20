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مباشر | تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الدفاع المدني في غزة يستغيث بسبب تأخر الدعم اللوجستي

الدفاع المدني في غزة يستغيث بسبب تأخر الدعم اللوجستي
رام الله - دنيا الوطن
قال العقيد رائد الدهشان المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة: " لابد من الحاجة إلى دعم لوجيستي عاجل، في مواجهة نقص شديد في المعدات والسيارات لتقليل حجم الخسائر البشرية".

وأضاف الدهشان" إن رجال الدفاع المدني أدوا أكثر من 1000 مهمة خلال الـ 10 أيام الماضية، وتنوعت المهام بين انتشال جثث ومصابين من تحت الأنقاض، وإطفاء حرائق، بأقل الإمكانيات المتوفرة".

وأشار إِلى أن استغاثات المواطنين الفلسطينيين لم تتوقف، وقائلًا: "يواصل رجال الدفاع المدني الليل بالنهار لإنقاذ المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة بوسائل بدائية كاستخدام المطرقة لتكسير الحوائط الاسمنتية في عملية انتشال الضحايا".

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